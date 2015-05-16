Гороховый суп по-шведски

Гороховый суп распространён по всей нордовой и центральной Европе, России, США, Иране и Индии. В шведских летописях упоминание об этом супе встречается уже в 1200-х годах. Гороховый суп со свининой - основное блюдо в армии и школах. Он век подавался по четвергам, настолько будто пятница была постным днём. Сопровождается он классическим десертом: блинчиками с вареньем. Я покажу вам здешний вариант этого традиционного блюда.Ингредиенты:сухой горох - 500г;репчатый лук - 1 шт.;морковь - 1 шт.;гвоздика - 4 шт.;пучок тимьяна(или 1 ч. л. сухого);пучок майорана(или 1 ч. л. сухого);свинина(у меня rimmad bog = слегка солёное мясо лопаточной части)- 500г;соль - по вкусу.Приготовление:Замочить горох на 6-12 часов(на ночь)в 1,5 литре мерзлой воды с половиной ст. л. соли. Воду и шкурки слить, горох промыть.Очистить луковицу и вколоть в неё гвоздику(воздушнее будет впоследствии переловить).Положить горох в 1,3 литра воды, довести до кипения и освободить пену.Свинину нарезать на кусы.Положить свинину, овощи и приправы в кастрюлю, посолить по вкусу и варить под покрышкой на медлительном жаре будто вселенная 1 час. После этого проверить готовность мяса. Возможно, что ему надобно покипеть еще с полчаса.Достаём лук, морковь, веточки приправ и мясо. Освобождаем мясо от шкуры и жира и нарезаем на небольшие кусочки. Отправляем мясо опять в суп и блаженствуем. Просто, однако лакомо, могу вас засвидетельствовать.Подаём неизбежный сладкое. У меня, будто всегдашне, с ежевичным вареньем. У иных фамилий - малиновое или клубничное варенье. Иногда подают вспушенные сливки.Приятного аппетита!Фото и рецепт: bettan