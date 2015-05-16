Салат с редиской и молодым картофелем Залог успешности рецепта - идеальные по качеству провиант. Редиска - всего сладковатая, без излишней горечи, сочная и не апатическая. Картофель - плотный, маслянистый, с ярко сформулированным вкусом. Оливковое масло - разумеется, недюжинно высококачественное, благовонное, насыщенное. Только при обстоятельстве соединения простых, однако великолепных провиантов в одно круглое, вы получите потрясающий вешний салат с редиской и молодым картофелем. Нетривиальный, занимательный и больно аппетитный.Ингредиенты:10-15 редисок посредственного размера;4-5 молодых картофелин небольшого размера;2-3 ст. л. оливкового масла;2 ст. л. горчицы в семенах;1 ч. л. бальзамического уксуса;соль, перец по вкусу;пучок петрушки.Приготовление:Редис моем, отрезаем хвостики и плодоножки.Нарезаем кружочками максимально филигранно. Так, дабы они просвечивались.Чем филиграннее у вас выйдет нарезать редис, тем лакомее выйдет салат.Чуть присыпаем солью, сбрызгиваем оливковым маслом(буквально полложки).Пучок свежей зелени моем, неглуб/око нарезаем.Выкладываем зелень в небольшую плошку, туда же добавляем горчицу, соль, перец, уксус.Перемешиваем. Сваренный "в мундирах" картофель нарезаем кружочками.Очищаем при вожделении, затем выкладываем в плошку с заправкой. Перемешиваем.Картофель раскладываем по порционным тарелкам.Сверху опрятно раскладываем редиску.Подаем залпом.Приятного аппетита!





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