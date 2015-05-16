Салат с рисом и фасолью Ингредиенты:Рис — 1 стак.Фасоль консервированная(красная)— 1 бан.Лук репчатый — 1 штПерец болгарский(алый)— 1 штЧеснок — 1 зуб.Масло растительное — 3 ст. л.Сок лимонный — 2 ст. л.Зелень(петрушка + укроп + кинза)— 1 пуч.Приготовление:Лук бьем кубиками и обжариваем на масле минуты 2. Добавляем нарезанный кубиками перец.Добавляем чеснок. Берем отваренный рис.Добавляем фасоль и обжаренные овощи.Добавляем нарезанную зелень и перемешиваем.Поливаем соусом из смеси растительного масла и лимонного сока. Я взяла подсолнечное нерафинированное масло.Фото и рецепт: Ros66





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