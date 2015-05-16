Салат с рукколой Салат с рукколой, клубникой и влажном – не новейший гость на моем столе(примерно, мы частенько балуемся салатом с зеленью и ягодами, смешанным с бархатной, лакомой фетой), однако, вот эту вариацию – с влажном халлуми – я вам еще не демонстрировала.Конечно, предугадываю, что большинство из вас сейчас воскликнут, что дудки никакой благоразумной возможности взять халлуми в ваших концах. Не боязно. Смело заменяйте его влажном субъекта сулугуни – мягким, однако довольно волокнистым. Разумеется, вкус салата будет несколько другим, однако, ничуть не поганейшим. Итак, на кухню?Ингредиенты:пучок листьев рукколы;2 ст. л. бальзамического уксуса;2 ст. л. оливкового масла;1 ст. л. любого фруктового или ягодного сиропа(у меня – малиновый);200 г клубники;100 г влажна халлуми;2-3 веточки базилика(идеально – лимонного);масло для обжаривания влажна;соль по вкусу.Приготовление:Халлуми нарезаем плоскими кусочками произвольной фигуры(размера).Обжариваем его на важнецки разогретой сковороде на масле с двух сторонок до золотистого цвета.Рукколу моем, слегка промакиваем одноразовыми полотенцами. В плошке достаточного объема смешиваем сироп, оливковое масло, бальзамический уксус, соль.При надобности регулируем вкус заправки, добавляя чуть вяще того или другого ингредиента. Выкладываем листья рукколы, перемешиваем больно опрятно – десницами.Листочки базилика моем, нарезаем полосочками, добавляем к рукколе. Клубнику моем, удаляем плодоножки.При надобности нарезаем на несколько частей, выкладываем в плошку к салатным листьям. Осторожно перемешиваем.На тарелку выкладываем салатные листья и клубнику, возле прекрасно «пристраиваем» влажен.Приятного аппетита!





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