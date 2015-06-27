Сосиски с фасолью на тортилье Ингредиенты: 100 г красной консервированной фасоли масло оливковое – 1 ст.л. 4 сосиски 100 г

белокипенной консервированной фасоли 50 г жесткого сыра 4 полоски бекона 8 лепешек тортильи лук репчатый – 1 луковица паста томатнаяПриготовление:Лук очистить, нарезать дольками. Бекон нарезать полосками, сосиски разрезать на 3–4 кусочка. Сыр натереть на терке.В сотейнике разогреть масло, обжарить лук, 2–3 минуты. Добавить бекон и сосиски, дуть, помешивая, 5 минут.Добавить фасоль, кухарить 5 минут, помешивая. Приправить томатной пастой, припорошить влажном.Приготовленную винегрет разложить на лепешки, свертеть рулетом.





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