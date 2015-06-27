Овощные оладьи

Ингредиенты: маета – 100 г сахар – 2 ч.л. 500 г моркови 500 г шпината соль разрыхлитель молоко масло растительное – 4 ст.л. яйца – 2 штПриготовление:Морковь очистить. Вскипятить в кастрюле чуть подсоленную воду. Опустить в нее морковь и варить 3 минуты. Откинуть на дуршлаг и дать

остынуть.Натереть морковь на крупной терке.Шпинат перебрать и вымыть. Опустить в кипящую чуть подсоленную воду на 1 минуту. Отбросить на дуршлаг и обдать ледяной водой.Измельчить шпинат в блендере до состояния пюре.Переложить овощи в раздельные плошки. Добавить в всякую по 1 яйцу, 1 ч. л. сахара, 50 г муки, чуть подсолить и скрупулезно перемешать. Не прекращая перемешивать, влить в всякую плошку филигранной струйкой по 75 мл молока. Смесь по консистенции должна напоминать сметану.Сильно нагреть сковороду. Налить растительное масло. Выкладывать на сковороду овощную винегрет из расчета 1 ст. л. на 1 оладушек. Готовить 1 минуту. Перевернуть оладьи на иную палестину и обжаривать еще 1 минуту. Переложить готовые оладьи в блюдо, сервировать и бросить в теплом месте.