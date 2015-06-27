Яичница с беконом Яичница с беконом - виделось бы, что может быть изумительного и необычного в этом простом и разблаговещенном блюде?Однако, поверьте, им можно удивить настолько, что человек, какого вы потчуете завтраком, будет выканючивать отныне всего подобный вариант!Ингредиенты:4 блинчика, приготовленных по боготворимому вами рецепту;8 кусочков ветчины или бекона;4 крупных яйца;соль, перец, зелень для подачи.Приготовление:Разогрейте духовку до 180 градусов.Разложите 4 блинчика противне. На всякий примостите по 2 кусочка бекона. Разбейте по одному яйца в середина блинчика, скатайте края, взводя их к фокусу.Посолите, при вожделении приправьте перцем. Запекайте, доколе белок не станет довольно плотным, а канареечном будет все еще водянистым(образцово 12 минут).При подаче присыпьте рубленой зеленью.





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