Цветная капуста, запеченная с грибами и сыром Ингредиенты: укроп шампиньоны петрушка 150 г жесткого сыра масло растительное – 1 ст.л. 1 вилок цветной капусты сольПриготовление:Капусту вымыть и разобрать на соцветия. Грибы вымыть и всякий разрезать напополам. Положить капусту в кипящую подсоленную воду и варить 4 мин. Добавить грибы, кухарить еще 3 мин. Отбросить на дуршлаг.Зелень вымыть, обсушить и неглуб/око нарезать. Выложить капусту и грибы в конфигурацию для запекания. Сбрызнуть растительным маслом и припорошить зеленью.Сыр натереть на крупной терке. Присыпать им овощи. Запекать 15 мин. в разогретой до 190°С духовке.





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