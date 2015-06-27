Малосольные огурцы с хреном Будьте готовы к тому, что молодые малосольные огурцы с хреном получаются пронзительнее всегдашних. Они мило хрустят и пощипывают язык. Такие огурцы можно попросту съесть или приготовить с ними салат.Ингредиенты:огурцы(молодые, образцово одного размера)- 3кг;корень хрена - 1/2 шт.(посредственного размера);хрен(листья)- 1-2 шт.;укроп(с зонтиками и стеблями)- по вкусу;чеснок - 1/2 головки;для рассола:вода - 2л;соль(крупного помола)- 6 ст.л.Приготовление:Молодые огурцы скрупулезно вымыть, залить мерзлой водой и бросить на 2 часа. Воду слить, у всякого огурца откромсать краешки с обоих гробов. Корень хрена очистить и натереть на крупной терке.Воду довести до кипения, добавить соль, перец горошком и кипятить близ 5 минут. На дно посуды, в коей будут готовиться огурцы, плотно уложить пластами зелень укропа, листья и тертый хрен, зубчики чеснока и огурцы.Залить теплым рассолом. Неплотно сервировать емкость с огурцами небольшой тарелкой и бросить на 3 суток при комнатной температуре.Банку с огурцами важнее хранить в холодильнике.





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