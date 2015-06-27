Гуляш с фасолью Ингредиенты: лук репчатый петрушка 3 небольших корня пастернака 3–4 картофелины соль, перец, молотый тмин по вкусу 500 г стручковой фасоли 5 небольших морковок сливки жирностью не менее 30% чеснок – 3 зубчика паста томатная 1 кг говяжьей лопатки 2 черешка сельдерея 1 ч. л. молотого красного перцаПриготовление:Мясо вымыть, промокнуть бумажными салфетками и нарезать кубиками со палестиной образцово 3 см.Морковь, пастернак и картофель очистить, нарезать крупными кусами. Сельдерей и петрушку вымыть, обсушить и измельчить.Поставить кастрюлю на плиту. Когда она довольно нагреется(сквозь 1 – 2 мин), возложить в нее мясо, обжарить в течение 3 мин. и переворотить с поддержкой лопатки.Добавить в кастрюлю с мясом измельченный лук и чеснок, перемешать и кухарить 2 мин. Положить на мясо фасоль, морковь, пастернак, сельдерей и картофель. Добавить томатное пюре, алый и агатовый перец, тмин и соль.Наполнить кастрюлю водой(до 2/3 объема), затворить покрышкой и тушить до готовности. Добавить в гуляш сливки, перемешать и пролить по тарелкам. Сверху припорошить нарезанной петрушкой.





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