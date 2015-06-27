Омлет с брюссельской капустой Ингредиенты: яйцо – 4 шт 100 мл сливок или молока масло растительное – для обжаривания 0,5 красного изощренного перца 0,5 красного репчатого лука 5–6 кочанчиков брюссельской капусты соль 3-4 веточки свежей петрушки 1 ч. л. сушеной пряной зелениПриготовление:Капусту вымыть, обсушить. Разрезать всякий кочанчик напополам. Лук очистить, нарезать филигранными полукольцами. Перец вымыть, выслать семена, нарезать колечками.Петрушку вымыть, обсушить и измельчить. Разогреть в сковороде растительное масло. Обжарить лук и перец, 3 мин.Добавить капусту, кухарить 4 мин. Добавить петрушку и пряную зелень, перемешать и освободить с жара.Яйца вспушить с молоком в пышную однородную массу, приправить.Разогреть духовку до 200°С. Влить яичную массу в сковороду с овощами. Поставить в духовку и выпекать 15 мин.





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