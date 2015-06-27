Молодая картошка в духовке Вы боготворите молодую картошку в духовке?Сладкую, с невообразимой корочкой, благовонную, в сливочном масле и укропчике?Наслаждение!А вы боготворите ее... драить?Вот и я ненавижу. Точнее, ненавидела, доколе не нашла для себя новейший выход из положения, ага подобный лакомый, что в сезон молодой картошки мы кушаем ее настолько дробно, будто охота.Итак, вначале идем на базар, среди рыл продавщиц выискиваем морщинистую бабку с десницами, в какие въелась вся соль нашей земли... Находим и покупаем у нее килограмм самой неглуб/окой картошки. Спокойно, не паникуйте, я написала собственно то, что надобно - взимаем неглуб/окую, кругленькую картошку, не обремененную избыточным весом. А отдаленнее поспешаем домой...Обычно бабульки, желая привлечь покупателей, предлагают уже мытый продукт, очищенный от излишней грязи. Если это не настолько - слегка промойте картошку под проточной водой и отправляйте в плошку, к коей у вас жрать покрышка. Можете воспользоваться кастрюлей - менее покойно, однако то же выход из положения. В крайнем случае возьмите крепкий целлофановый пакет.В эту же бражку добавьте соли - торовато, не скупитесь. У меня на килограмм картошки выступает всегдашне четыре-пять большущих столовых ложек. Да, величаво - соль должна быть каменной, никакая "экста" тут не надобна. Еще важнее, безусловно, крупная морская, однако это, сами разумеете, будто кому повезет.Все на месте?Закрывайте покрышкой(завязываете пакет)и минуты три-пять потанцуйте под латиноамериканскую музыку, видя, что у вас в десницах - кастаньеты. Не стесняйтесь, отплясывайте живее - вам ждет лакомый картофельный ужин, важнее заблаговременно побеспокоиться о войне с избыточными калориями.Все, натанцевались?Открывайте покрышку, промывайте картофель, получайте отменный итог. Да, обмолвлюсь залпом - вероятно, освободить всю шкурку не выйдет, однако я, образцово, к этому и не влекусь - мне больно нравится, когда в запеченном варианте встречаются неочищенные кусочки - объедение!И - полурецепт: добавьте в картошку капельку нарезанной свежей мяты, паприки, черного перца, сухого розмарина, залейте 100 мл сливок, выложите на смазанный маслом противень - и запекайте при температуре 180 градусов образцово 30 минут.Достав из духовки краснощекую картошечку, разложив ее по тарелкам и припорошив свежим укропом, вы получите невообразимо лакомый летний ужин!





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