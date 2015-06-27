Капуста по-пекински

Ингредиенты: морковь посредственного размера – 2 шт. перец сладкий алый – 1 шт. кунжут(семена)– 1 ст. л. заостренный изумрудный перчик – 1 шт. масло растительное – 2 ст. л. корень имбиря – 2 см изюм – 1 ст. л. китайская капуста – 1 кочан очищенные креветки – 200 г сахар – 1 ч. л. шампиньоны – 200 г соевый соус/ соус сукияки – 2 ст. л. херес – 1 ст. л.Приготовление:Шампиньоны и перцы вымыть, морковь и корень имбиря очистить. Из сладкого и изощренного перца выслать сердцевину. Шампиньоны нарезать филигранными ломтиками, морковь – соломкой, сладкий перец – полосками, заостренный перчик – филигранными колечками. Имбирь натереть на терке.Разогреть в воке одну треть растительного масла. Положить заостренный перчик и имбирь, дуть 3 мин. Добавить креветки и кухарить, помешивая, еще 4 мин. Переложить в плошку.Долить в вок капельку масла, возложить морковь и сладкий перец. Обжарить овощи, 6 мин. Выложить в плошку к креветкам.Капусту вымыть, разобрать на листья, кочерыжку выслать. Листья нашинковать филигранными полосками.Влить в вок оставшееся масло, возложить грибы, сбрызнуть половиной хереса и кухарить, помешивая, 7–8 мин. Переложить в плошку к овощамПоместить в вок капусту, сбрызнуть оставшимся хересом, кухарить 3–4 мин. Добавить все обжаренные ингредиенты, влить соевый соус и припорошить сахаром. Положить изюм, прогреть все вкупе 2–3 мин. Снять с жара и припорошить кунжутом.