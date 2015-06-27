Морковно-нутовые котлеты

Предлагаю Вашему вниманию лакомые и изнеженные котлетки с сочной начинкой.Ингредиенты:Сок свежевыжатый(картофельный)— 50 млНут — 100 гМорковь — 1 штЛук репчатый — 1 штТворог — 100 гМасло сливочное — 10 гКрупа манная — 0,5 стак.Яйцо — 1 штСухари панировочные — 0,5 стак.Соль(по вкусу)Перец ароматический(по вкусу)Масло растительное(для горячи)Сметана — 1 ч. л.Приготовление:Нут необходимо замочить в воде на ночь для набухания. Затем отварить в подсоленной воде до готовности. Пропустить нут сквозь мясорубку. С поддержкой соковыжималки или вручную выкручиваем сок из картофеля.Лук очистить и неглуб/око порезать. Лук обжариваем на растительном масле 1-2 минуты. Морковь натереть на крупной терке и добавить к луку. Потушить лук с морковью 2-3 минуты. И добавить к нуту. Затем добавляем картофельный сок, важнецки перемешиваем.Добавляем яйцо, посолить и поперчить, перемешиваем. Добавляем манную крупу и важнецки перемешиваем до однородного состояния. Если творог суховатый, то добавить капельку сметаны.Из нутового фарша сделать лепешку, в середина кладем творог и кусочек сливочного масла. Сформировать котлету. Котлеты обвалять в панировочных сухарях. Обжариваем на растительном масле до золотистого цвета.Обжаренные котлеты складываем в кастрюлю, добавляем капельку воды и пропариваем с захлопнутой покрышкой на медлительном жаре 5 минут. Даем капельку остынуть и можно подавать к столу.Автор: Nienulka