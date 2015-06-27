Бананы фламбе

Очень безыскусный фруктовый сладкое с мороженым. Чтобы сделать его еще занимательнее, можно добавить капельку молотого имбиря и смешать его с сахаром и корицей. Или же отворить два стручка кардамона и измельчить семена в ступке. Добавить их в масло во втором пункте.На 4 порции: 4 банана 50 гр несоленого масла 50 гр каштанового сахара 1/2 ч л молотой корицы 3 ст л бренди или ромаПриготовление:Очистить бананы и порезать напополам вдоль.Нагреть масло в сковороде и обжарить бананы в течение 3-5 мин, переворотив 1 один. Они должны быть мягкими, однако не затерять конфигурацию.Посыпать их сахаром и корицей, полить ромом или бренди, нагреть и больно опрятно подпалить долгой спичкой вытянутой десницей. Алкоголь сгорит, бросив всего благовоние.Дать сковороде пламенеть 5-8 мин, доколе пламя само не угаснет. Подавать с соком из сковороды и с мороженым и 2-мя ложками подсушенного кокоса.