Нутелла домашняя

Очень изнеженная, благовонная и лакомая шоколадно-ореховая паста, поданная на завтрак, порадует не всего ребятенков, однако и всю фамилию. Хранить пасту в холодильнике можно неделю, при обстоятельстве, что банка герметично закрывается. Намазывать пасту можно на печенье, хлеб, булочки, сконы. Это больно лакомо.Ингредиенты: молоко — 200 мл. сахарный песок — 200 г. ванильный сахар — 10 г. масло кукурузное — 450 г. какао-порошок — 4 ст. л. сухое молоко — 3 ст. л. фундук обжаренный очищенный — 100 г. соль — 1 г.Приготовление:Орехи всыпать в кофемолку, поделив всеобщую массу на 2 части, измельчить.Молоко подогреть с сахаром, перемешать. Всыпать ванильный сахар.Погружным блендером, вливая потихоньку масло, вспушить в течение 2 минут.Если емкость не позволяет отдаленнее добавлять масло, на этом этапе уже можно перелить все в большущую плошку, однако изначально взбивать вытекает в возвышенной, пластиковой чаше.Это помогает важнецки связать молоко и масло в эмульсию и не позволяет жидкости разбрызгиваться по всей кухне. Перелив в плошку эмульсию, продолжать вливать масло и взбивать.Как будет вылито все масло и винегрет станет похожей на заварной крем, всыпать орехи.Затем добавить какао и сухое молоко. Размешать все скрупулезно.Остудить бесповоротно.Переложить в две 400 граммовые банки, плотно затворить, прибрать в холодильник.Готовую пасту подать к столу. Отлично подходит на завтрак или перекус во времена дня.Автор: Наталья Петрова