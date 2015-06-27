Мороженое из йогурта Чтобы приготовить таковое мороженое из йогурта, вам потребуется итого два ингредиента. Не секрет, что детвора дробно не алкают жрать здоровую "кисломолочку" или "чистые" ягоды, однако при этом они ни за что не откажутся от мороженого. Выход прост - сделайте боготворимую сладость из здоровых компонентов, и все получат желаемое: вы - ребятенков, напитанных надобными провиантами, детвора - вожделенное угощение. Кроме того, таковое мороженое будет бойко тает, настолько что болеть из-за вероятных ангин и прочих простуд дудки оснований.Ингредиенты:греческий йогурт;сушеная клубника.Приготовление:В рецепте используется закованная сушеная клубника, какую можно взять в супермаркетах в США. Вы же можете приготовить ее самостоятельно с поддержкой особенной электросушилки или использовать любые иные ягоды, фрукты, цукаты, орехи.Застелите прямоугольную плоскую конфигурацию пергаментом для выпечки и распределите йогурт гладким филигранным пластом поверх бумаги. Старайтесь, дабы слой не был излишне гладким - образцово до 1 см.Поверх йогурта распределите клубнику(ягоды, орехи).Поставьте в морозилку на несколько часов(автору рецепта потребовалось 4 часа). Выньте йогурт из фигуры и поломайте его на несколько частей.Приятного аппетита!





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