Банановое мороженое

Если у вас, будто и у меня, дудки мороженицы, это не надлежит стать причиной для отказа в экспериментах. Я давненько для себя нашла, будто ладить домашнее мороженое без особенных агрегатов, и вам советую испробовать тот же самый способ.Ингредиенты:3 банана;полстакана жирных сливок;полстакана сгущенного молока.Приготовление:Бананы и сгущенку превращаем в однородную массу - с поддержкой блендера, миксера или обыкновенной вилки. Можно не норовить домогаться абсолютной однородности - тогда в вашем мороженом будут встречаться кусочки фруктов. Выливаем все в неглубокую, однако машистую конфигурацию, накрываем пищевой пленкой, устанавливаем в морозилку образцово на 1,5-2 часа.Достаем из морозилки, вливаем сливки, важнецки взбиваем миксером. Масса должна стать визуально пышной, воздушной. Вот на этом этапе опять все выливаем в плоскую, машистую конфигурацию(можно и иную, однако таковские габариты поддержат мороженому важнее и мернее застыть), накрываем пленкой и - в морозилку.То, что вы видаете на верхней фотографии - итог 2-часовой выписки, однако если у вас будет терпения непоменьше, то мороженое застынет еще важнее. Однако, не увлекайтесь - если передержите, вам придется бить его ножом, причем с трудом. На вкусовых качествах это никак не отзовется, однако внешний внешность будет подпорчен.И впопад, о подпорченном наружном облике. Вот это получается, когда терпения совсем-совсем дудки, и охота мороженого давай, вот напрямик сейчас!Вкус, безусловно, все равновелико отличный - натуральный, натуральный, домашний. Ни загустителей, ни консервантов. ни красителей в таковом мороженом дудки, его можно вручать ребятенкам почитай без ограничений.И еще одно. В сезон клубники можно по таковому же принципу ладить клубничное мороженое, впоследствии - вишневое или абрикосовое, из смородины и крыжовника, черники и груш. Это воздушно, лакомо и изумительно.Зимой мороженого почитай не охота, однако когда припирает, мы достаем из морозилки закованные ягоды, не размораживая, загружаем их в блендер, добавляем сливки и сгущенку - а впоследствии лакомимся летним десертом.Сгущенку можно заменить сахарной пудрой и чуть-чуть повысить численность сливок.Приятного летнего расположения!