Фиадоне по-итальянски

Фиадоне — самый популярный и знаменитый сладкое в Италии!Этот сладкое напоминает вдруг и омлет, и творожную запеканку. Очень изнеженная структура. Мой вариант рецепта с добавлением оливкового масла.Ингредиенты:Масло оливковое(1 ст. л. - в тесто + 1 ст. л. на смазывание фигуры для выпечки)— 2 ст. л.Крахмал кукурузный(можно картофельный)— 1 ст. л.Сахар — 2 ст. л.Яйцо куриное — 3 штРикотта(или мягк. несоленый влажен, или творог)— 250 гВанилин — 1 упак.Цедра лимона(или апельсина)— 1 ст. л.Соль(щепотка)Приготовление:Взбиваем яйца и сахар добела. Добавляем крахмал, соль, ваниль и цедру лимона или апельсина, взбиваем миксером.Далее добавляем рикотту, если у вас творог, его надобно протереть сквозь сито.Затем, я влила 1 ст. л. оливкового масла и важнецки вмешала в массу. Форму выстилаем бумагу, смазываем маслом и выливаем полученную массу. Если у вас силиконовая конфигурация, смазывать ее не надобно. Ставим конфигурацию в разогретую духовку на 40 мин, при t 180 С. Выпекаем до золотистого цвета.Ждём доколе капельку охладится. Разрезаем на квадратики желаемого размера, или треугольнички(у кого конфигурация круглая), и подаем к чаю, к кофе.Автор: golubga