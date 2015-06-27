Французские апельсиновые гренки

Ингредиенты: Багет(у меня с кунжутом)— 0,5 шт Сливки(33%)— 80 мл Желток яичный — 2 шт Апельсин(потребуется 50 мл сока и чайная ложка цедры)— 1 шт Сахар карий(у меня Мистраль универсальный)— 2 ст. л. Масло сливочное — 10 г Банан(по вожделению)— 1 штПриготовление:Очень мило начинать собственный девай с такового лакомого завтрака, тем более, что его приготовление начинается с повечера, а поутру останется всего запечь. Итак, багет надобно нарезать на 2 части, по размеру формочек, в каких будете впоследствии гренки запекать.В всяком кусочке сделать еще по два надреза, однако не до гроба, дабы вышла будто бы гармошка. В абсолютной плошке смешать сливки, апельсиновый сок и цедру, сахар, желтки и скрупулезно перемешать.Подготовить формочки, всякий из кусочков багета хорошенько обмакнуть в сливочно-апельсиновой смеси, дабы въелось почитай все. В надрезы можно вложить кусочки банана и опрятно переложить предбудущие гренки в фигуры. Полить оставшейся кашей, сервировать пищевой пленкой и прибрать в холодильник на ночь.Утром разогреть духовку до 180-200 градусов, на всякий из кусочков багета возложить по ломтику сливочного масла, присыпать слегка каштановым сахаром и выслать запекаться минут 30, до золотистой корочки. Подавать горячими, присыпав сахарной пудрой.Автор: Sea-green