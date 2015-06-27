Ингредиенты:Молоко(обезжиренное молоко, можно заменить отваром из абрикос без сахара)— 250 млЖелатин — 10 гКонфитюр(низкокалорийный конфитюр абрикос)— 4 ст. л.Приготовление:Взвесить 10 г желатина. Для этого рецепта величаво использовать желатин важнецкого качества.В сотейник(кружку)вылить молоко, добавить желатин, бросить для набухания(декламируем инструкцию на упаковке!).Растворить желатин в молоке при нагревании, однако не кипятить!Охладить до 30-40 С, затем добавить пару ложек низкокалорийного конфитюра - абрикос.Перемешать винегрет и поставить в ледяную воду, дабы хорошенько охладить ее, периодически помешивать!Включить миксер на максимальные витки и вспушить винегрет до пышной воздушной пены и увеличения в объеме в 2-3 раза. Охлажденная винегрет взбивается довольно бойко, на 5 минуте у меня был уже важнецкий объем!Продолжить взбивание от 15 до 20 минут. Заполнить конфигурацию муссом, поставить в холодильник на пару часов до абсолютного застывания, затем сверху выложить пару ложек конфитюра и лакомиться без ущерба фигуре!Автор: Марина Мармеладинка