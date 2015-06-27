Ленивые вареники из творога Ленивые вареники можно безбоязненно наименовать едой родом из малолетства. В младенческих садах, будто правило, кухарничают всего ленивые вареники - испробуйте налепить взаправдашние на таковскую ораву голодной ребятни(это больно нелегко даже не для таковских ленивиц, будто я).Возможно, я капельку лукавлю, когда болтаю, что приготовить ленивые вареники не составляет особых хлопот. Это утверждение верно лишь в том случае, если вы знаете кое-какие тонкости верного приготовления ленивых вареников. В таковом случае тяни процесс вам взаправду покажется больно и больно простым. Хотите, поделюсь с вами своими секретами лакомых ленивых вареников?Итак, вы собрались побаловать домашних лакомым завтраком или попросту занимательным десертом и постановили(безотносительно верно, запримечу!), что важнейшее блюдо для этого – ленивые вареники из творога. Приступаем к приготовлению, однако непременно помним вот о чем:Секрет № 1: Творог должен быть беспременно важнецки отжатым – тогда на вареники смотается крохотнее муки.Секрет № 2: Творог беспременно должен быть свежим, не квашеным. Это больно величаво, ведь иначе ваши ленивые вареники ввек не выйдут лакомыми – никакой сахар не скроет антипатичную кислинку несвежего творога.Секрет №3: Перед употреблением творог важнее протереть сквозь сито или размять блендером. В таковом случае тесто выйдет однородным и милым на вкус.Секрет № 4: Лучше использовать более жирный творог(это взаправду настолько, однако если ваша диета вопит вам о том, что творог должен быть обезжиренным, я не буду с ней дебатировать – она все равновелико одолеет).Секрет № 5: Муку в тесто добавлять надобно больно опрятно, дабы не пересолить. Иначе у вас выйдут уже какие-то вареные булочки, а не ленивые вареники.Секрет № 6. Вареники невозможно чересчур длительно варить, они могут развариться. Если вы прислушались к прошлому правилу, то муки в варениках у вас будет капельку. А творог не надобно длительно варить – он итак будет лакомым.Секрет № 7: Вареники кухарничайте одинакой фигуры – тогда времена варки будет для всех одинакое. А еще таковские вареники и выглядеть будут аппетитнее.Секрет № 8: Вареники вытекает варить в большущем объеме кипящей воды. Это правило взаправду и для всегдашних вареников, и для пасты, к образцу: изделия из теста(даже из творожного)боготворят пространство, иначе они попросту слипаются.Секрет № 9: После того, будто повесили вареники в воду, необходимо залпом же перемешать их, дабы они не приклеились ко дну.Секрет № 10: И самое основное – кухарничайте с душой, с важнецким расположением – это беспременно почувствуют те, для кого вы их кухарите.Как видаете, ничего сверхсложного в приготовлении ленивых вареников дудки.Ингредиенты:200 г творога;2 яйца;3-4 ст. л. муки;соды на краешке чайной ложки;0,5 ч. л. соли;50 г сахара.Ну, вы в курсе, ага?Лень – двигатель прогресса, это неизменно на все 100%. И в настоящем случае звание оправданно всецело – вселенная трудозатрат, а в итоге на тарелке дымят больно лакомые варенички!Честно болтая, повествовать особо и нечего. Все провиант смешиваем в однородную массу, формируем «колбаску». Если тесто выйдет мягковатым, недостаточно плотным и будет больно велико липнуть к десницам и разделочной доске, добавьте еще капельку муки, однако не переусердствуйте – чем вяще муки/манки, тем вареники будут жестче.Творожное тесто все равновелико ввек не добьется подобный консистенции, какая позволит ему всецело отлипать от десниц, оттого на каком-то этапе стоит встать и капельку поколдовать над тестом, адаптировавшись его разделывать.Я боготворю сладкие варенички, однако в тесто добавлять бессчетно сахара не стоит – он разжижает его, тесто может в процессе варки развалиться.На плиту устанавливаем кастрюльку с водой и чайной ложкой соли, нехай закипает. Гигантомания в настоящем случае – не порок: чем просторнее будет вареникам в кастрюле, тем крохотнее они деформируются, развалятся, затеряют товарный внешность. На это численность провиантов трехлитровая кастрюля – в самый один.Пока вода закипает, «колбаску» выкладываем на доску, нарезаем на кусочки толщиной близ сантиметра-полутора. В кастрюлю с закипевшей водой аккуратненько перелагаем вареники. Периодически помешиваем, дабы завтрак не приклеился ко дну. Когда кусочки теста выплывут, а вода вновь закипит, уменьшаем жар, дожидаемся минутку, а впоследствии шумовкой извлекаем вареники из их утренней ванны. В тарелку при надобности добавляем ванильный сахар, сливочное масло, еще сахар, сметану – кому чего не хватает.Можно «поиграть» с конфигурацией вареничков – раскатать тесто в пласт и из него вырезать зверьков-чудачков. Можно с ребятенками обделать курсы лепки – и формировать шарики-треугольничи. А еще можно вывести из рецепта сахар – и сделать к вареникам соус из грибов и сливок или сметаны и чеснока, шкварок и лука или растительного масла и зелени.Да, расскажу собственный секрет чревоугодия. Мне нравятся вареники на другой девай – когда они, давненько охладившиеся, плюхаются на сковородку, где шипит сливочное масло, важнецки обжариваются с двух сторонок, впоследствии туда же добавляется сахар, какой при обжаривании становится тягучей карамелькой…





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