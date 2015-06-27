Пышные сырники с манкой Сегодня у меня на сладкое сырники с манкой, приготовленные в духовке. Полюбилась нам это блюдо залпом, будто всего испробовали его.Сырники - великолепный полдник для моего сына и сладкое для благоверного. Мне тоже по вкусу завтрак из свежеиспеченных сырников!С самого утра дом заполнен ароматом свежей выпечки и тяни девай в доме царит милая и уютная атмосфера.Их можно подавать со сгущенкой, вареньем или сметаной, и не запамятовать заварить боготворимый чай!Хочу дать несколько простых советов по выбору свежего и лакомого творога:1. Цвет должен быть однородным от белокипенного до кремового, без вкраплений иных цветов. Серый или карий творог взимать не стоит – вероятно, он несвежий или даже ветхий.2. Запах должен быть без речений кислоты – он должен нести молоком.3. В меру рассыпаться - велико рассыпчатый творог болтает о басистой жирности, что негативно скажется на вкусе блюда.4. И, безусловно же, вкус - не опасайтесь пробовать ведь это наш основной критерий. Обезжиренный творог капельку резиновый и может скрипеть на зубах. Выбирайте изнеженную консистенцию с милой кислинкой.Соблюдая все советы вкус творожных блюд будет безупречным, ведь огромное численность лакомых блюд можно приготовить из творога - творожное печенье, творожные кексы с тыквой, лакомый сладкое из яблок, запеченых с творогом и изюмом и многие многие иные.Ингредиенты: 1 кг. домашнего творога 0,5 ст. сахара 2 яйца 0,5 ст. манной крупы 3-4 ст. л. сметаны 0,5 ч.л. соды Щепотка солиПриготовление:Творог, при надобности, перетираем сквозь сито или измельчаем блендером – это придаст сырникам однородную структуру. Я этого не ладила – мне нравятся сырники с крупинчатой, творожной структурой. Разбиваем в плошку яйца.Добавляем соль, сахар и перемешиваем тесто.Манку смешиваем со сметаной или йогуртом и оставляем на 15 минут для набухания.После того будто манка взбухла – вмешиваем ее в творог и формируем лепешки. Обваливаем сырники в муке или манке и выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой.Выпекаем 20 минут при температуре 180°.Подаем сырники с манкой и чашечкой боготворимого чая или какао!Приятного аппетита!





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