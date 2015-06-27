Кокосовый кекс в мультиварке Ингредиенты:Кекс Мука — 400 г Масло сливочное(или маргарин)— 250 г Яйцо — 5 шт Сахар — 200 г Молоко — 125 л Шоколад(с кокосовой начинкой)— 250 г Разрыхлитель теста — 1 ч. л. Ванильный сахар — 15 гУкрашение Джем абрикосовый — 100 г Стружка кокосовая — 30 г Абрикос(консервированный, по вкусу)Приготовление:В размягченное масло(маргарин)добавить сахар, ванильный сахар и вспушить на малых витках миксера до состояния белокипенного крема(т. к. у меня ванильный сахар был с добавлением натуральной ванили, у меня вышел не белокипенный колер).По одному добавить в масляную винегрет все яйца, всякий один чуть-чуть взбивая миксером на самых малых витках.Просеянную муку смешать с разрыхлителем и, небольшими порциями, добавить в яично-масляную винегрет, важнецки всякий один перемешивая лопаточкой.Добавляем молоко комнатной температуры и важнецки перемешиваем тесто.Шоколад поломаем на кусочки и добавим в тесто. Перемешаем.Чашу мультиварки смажем небольшим числом растительного(сливочного)масла и выложим тесто.Выбираем порядок "Выпечка", выставляем времена - 1 ч. 05 мин. По завершении программы оставляем кекс в порядке "Подогрев" на 20 мин.Вытаскиваем кекс с поддержкой чаши для варки на пару и отдаем кексу всецело остынуть.Абрикосовый джем нагреем в микроволновке при максимальной мощности 30-40 сек. Обильно смажем теплым джемом апогей кекса.Посыпаем апогей кокосовой стружкой и украшаем консервированными абрикосами(настолько было у автора рецепта). Я украсила вафельными цветочками.Автор: JeSeKi





Просмотров: 540