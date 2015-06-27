Творожные кексы с изюмом Великолепные кексы. Очень изнеженные и сочные внутри, с филигранной рассыпчато-хрустящей корочкой извне. Творог для кексов необходимо взять мягкий и не излишне влажный. Из влажного творога кексы будут сухими и тяжёлыми, а кексы из крупитчатого творога выйдут с твёрдыми вкраплениями.Ингредиенты:100 г сливочного масла2 яйца0,5 стакана сахара(100 г)щепотка соли1 ч ложка разрыхлителя200 г творога100 г изюма3/4~1 стакан муки(120~160 г)Приготовление:Сливочное масло и творог заблаговременно отхватить из холодильника и довести до комнатной температуры.В плошку возложить сливочное масло и яйца, насыпать сахар, соль и разрыхлитель. Взбить миксером до получения беловатой кремообразной массы.Вмешать в массу вначале творог, а затем муку. Муку надобно впрыскивать исподволь, до получения влажного теста, содержащего конфигурацию. Количество муки зависит от влажности творога.Ложкой подмешать в тесто мытый изюм. В конфигурацию для кексов уложить силиконовые или бумажные вставки.Если таковских вставок дудки, то слегка смазать фигуры маслом и присыпать мукой.Ложкой разложить тесто по формочкам.Духовку разогреть до t=200~220°C и поставить в неё формочки с тестом до готовности - на 17~20 минут.Готовность кексов испытывать деревянной палочкой. Если кексы возьмутся бойко зарумяниваться, оставаясь внутри влажными, то сервировать их сверху листом фольги.Готовые кексы вытащить из фигуры и остудить.





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