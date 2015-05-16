Куриные грудки под сырным соусом Ингредиенты: курица(филе)– 250-300 г соль – по вкусу мускатный орех молотый – 0,25 ч. л. лук – 1 шт. чеснок – 2 зубчика масло растительное – 2 ст. л. перья изумрудного лука крупные картофелины – 4 шт. шампиньоны – 100 г масло сливочное – 2 ст. л.Для сырного соуса: молоко – 100 мл тертый влажен – 0,5 стакана маета – 1 ст. л. соль, перец – по вкусу масло сливочное – 1 ст. л. свежий укропПриготовление:Разогрейте духовку до 220°C.Картофель очистите, разрежьте вдоль на 6 долек, уложите в плошку и сбрызните 1 ст. л. ложкой растительного масла, посолите, поперчите и перемешайте. Выложите дольки картофеля на смазанный маслом противень и поставьте на исподний степень духовки. Запекайте до готовности 40 минут.Мелко нарежьте изумрудный лук и очищенные зубчики чеснока. В кастрюле или сковороде растопите 2 ст. л. сливочного масла, добавьте изумрудный лук, чеснок, перец. С куриного филе сбросьте кожу, разрежьте вдоль на две части и уложите в конфигурацию для запекания.Куриное филе посолите, и полейте сверху растопленным сливочным маслом с луком. Поставьте конфигурацию на посредственный степень духовки и запекайте 25-30 минут.Шампиньоны нарежьте филигранными ломтиками, репчатый лук кольцами. Обжарьте в растительном масле до готовности, в гробе посолите, и добавьте щепотку мускатного ореха.Пока жарятся грибы, приготовьте сырный соус. Растопите в кастрюле 1 ст. л. сливочного масла, добавьте 1 ст. л. муки, обжарьте до золотистого цвета.Постепенно влейте молоко и, помешивая, доведите до кипения. Уменьшите жар, добавьте укроп, соль, перец и тертый влажен. Перемешайте и сбросьте кастрюлю с жара.Куриные грудки полейте теплым сырным соусом и подавайте с дольками запеченного картофеля и с обжаренными грибами.





Просмотров: 122