Свинина, запеченная с травами Ингредиенты: свинина(окорок)– 1 шт. весом 2,5 кг орех мускатный молотый – щепотка кориандр(зерна)– 0,5 ч.л. перец агатовый – 5 горошин соль – по вкусу зира – 1 ч.л. масло растительное – для обжаривания базилик свежий нарезанный – 3 веточки кинза – 3 веточки тархун(листья)– 3 веточки фасоль изумрудная консервированная – 300 г молодой чеснок – 0,5 головкиПриготовление:Окорок вымыть. Сделать сбоку абсолютный разрез таковским образом, дабы мясо можно было отворить, будто книжку. Вырезать кость.Чеснок вымыть и измельчить. Кориандр, зиру и агатовый перец растолочь в ступке, добавить мускатный орех.Базилик, кинзу и тархун вымыть. Не измельчая, вложить зелень в мясо вкупе с молодым чесноком. Присыпать 1/3 измельченных специй.Придать мясу конфигурацию окорока. Перевязать бечевкой.Разогреть в сковороде 3–4 ст. л. растительного масла. Обжарить окорок, по 4 мин. с всякой сторонки.Переложить мясо в конфигурацию для запекания, присыпать солью и оставшимися специями, сервировать фольгой. Запекать в разогретой до 200 °С духовке 1 ч. Затем освободить фольгу и кухарить еще 15 мин.Дать остынуть до комнатной температуры, затем завернуть в пленку и поставить в холодильник. Перед подачей к столу нарезать порционными кусами. Подавать с изумрудной фасолью.





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