Фаршированные сыром бри шампиньоны

Легкая, бойкая в приготовлении грибная закуска, какую можно приготовить и дома, и на натуре. Во втором случае, начиненные шляпки шампиньонов, замотанных ветчиной или беконом, надобно насадить на филигранные шпажки.Ингредиенты:шампиньоны(крохотного размера)- 500г;сыр бри(или камамбер)- по вкусу;сыровяленая ветчина(или бекон)- близ 150г;растительное масло, соль - по вкусу.Приготовление:Каждый гриб протереть влажной салфеткой, вырезать ножку, не повредив шляпку.Сыр(бри или камамбер)нарезать крохотными кубиками, подходящими по размеру к шляпкам грибов.Каждую грибную шляпку слегка смазать маслом и возложить в середина кусочек влажна.Обернуть нафаршированную влажном шляпку шампиньона филигранным ломтиком ветчины(или бекона)настолько, дабы после оборачивания грибная шляпка была всецело захлопнута. Закрепить ветчину деревянной зубочисткой.Уложить шампиньоны в смазанную маслом конфигурацию или на противень. Разогреть в духовке гриль до 200 С и кухарить близ 10-15 минут, один-одинехонек один переворотив грибы. Подавать горячими, с белокипенным вином.