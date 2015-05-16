Тушеная баранина с пряными специями и курагой Ингредиенты: 1,5 кг мякоти баранины 250 г кураги 2 большущие луковицы 4 зубчика чеснока 5 см свежего корня имбиря 850 мл бульона 2 палочки корицы 2 лавровых листа 6 стручков кардамона 5 ниточек шафрана 2 ч. л. молотого кориандра 3 ст. л. молотого миндаля оливковое масло соль, свежемолотый агатовый перецПриготовление:Очистите и неглуб/око нарежьте лук и чеснок. Имбирь очистите и натрите на неглуб/окой терке. Мясо нарежьте посредственными кусами. Шафран залейте 3 ст. л. теплого бульона, бросьте настояться. Раздавите коробочки кардамона.Разогрейте в большенный сковороде оливковое масло и обжарьте лук, чеснок и имбирь до мягкости на посредственном жаре, 15 мин. Сдвиньте овощи к концам, в несколько приемов добавьте баранину, обжаривая всякую порцию до краснощекой корочки.Всыпьте все специи и дуйте еще 3 мин., затем добавьте миндаль. Влейте в кастрюлю бульон и настой шафрана, посолите и поперчите.Закройте кастрюлю и кухарничайте 45 мин., периодически помешивая. Добавьте курагу и тушите до мягкости мяса 15 мин. Если соус получается излишне непроницаемым, подлейте капельку горячей воды или бульона.Это блюдо можно приготовить заблаговременно и заковать в контейнере.





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