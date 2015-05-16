Тефтели с фасолью, запеченные в горшочках Ингредиенты: соль, агатовый молотый перец молоко – 100 мл консервированная фасоль в томатном соусе – 300 г влажен жестких сортов – 50 г оливковое масло яйцо – 1 шт. зубчик чеснока маета – 1 ст. л. белокипенный зачерствелый хлеб без корочки – 50 г говяжий фарш – 500 г луковица – 1 шт. свежий укроп – 0,5 пучкаПриготовление:Укроп промыть, обсушить на бумажном рушник, неглуб/око нарезать. Черствый хлеб не на длительно замочить в молоке, отжать. Чеснок расплюснуть лезвием ножа и неглуб/око порубить. В говяжий фарш добавить хлебный мякиш, чеснок, яйцо, соль, перец и укроп. Все скрупулезно перемешать и сформировать небольшие тефтели.Обвалять тефтели в муке и обжарить в разогретом оливковом масле. Обжаренные тефтели разложить в небольшие абсолютные черепяные горшочки.Лук нарезать филигранными кольцами и обжарить в той же сковороде. Добавить фасоль с томатным соусом, потушить 1-2 минуты. Разложить соус с фасолью поверх тефтелей. Запекать в духовке при 180°С в течение 15 минут.Посыпать тертым влажном и кухарить еще 4-5 минут, доколе влажен не растопиться. Подавать горячими в порционных горшочках.





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