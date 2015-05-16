Жаркое из курицы с грибами Ингредиенты: 8 куриных бедрышек 300 г грибов 1 большущая красная луковица 5 небольших веточек розмарина оливковое масло соль, свежемолотый агатовый перецПриготовление:Разогрейте духовку до 175°С. Хорошо приправьте бедрышки с обеих сторонок солью и перцем. Лук очистите и нарежьте перьями. Грибы нарежьте филигранными ломтиками.Нагрейте большущую огнеупорную сковороду с оливковым маслом и обжарьте кусы курицы на посредственном жаре до краснощекой корочки с обеих сторонок. Обжаренные кусы переложите в тарелку. Слейте со сковороды вытопившийся сало, бросив близ 1 ст. л. Добавьте в сковороду лук и дуйте 5 мин., затем возложите грибы и кухарничайте еще 3 мин. на большом жаре. Снимите сковороду с жара.Положите в сковороду поверх грибов веточки розмарина, а на них разместите кусы курицы. Поставьте сковороду в духовку и запекайте 40–45 мин., до готовности. Переложите готовую курицу на блюдо, удалите розмарин и выложите грибы с луком.Это блюдо можно приготовить не всего в духовке, однако и на плите под покрышкой. Тушите знойное на медлительном жаре 40 мин.





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