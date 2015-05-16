Гречка, запеченная с курицей Крупа пропитывается соком мяса, получается гречневая каша божественного вкуса, необычно в сочетании с хмели-сунели, а сырная корочка, будто фольга, держит все здоровые и питательные вещества внутри провианта.Ингредиенты:куриное филе;гречка - 2 стакана;сыр - по вкусу;сметана - по вкусу;репчатый лук -1 шт.;чеснок;приправа хмели-сунели - 1 ч.л.;соль - по вкусу;растительное масло - 1 ст. л.Приготовление:Два стакана скрупулезно промытой крупы укладываем на смазанный маслом противень. Сверху припорошить неглуб/око нарезанными луковицей и тремя зубчиками чеснока.Следующий слой - куриное филе, нарезанное кусочками. Мясо припорошить 1 чайной ложкой приправы хмели-сунели. Промазать курицу сметаной, налить 1-1,5 стакана горячей соленой воды. Если хотите гречку посуше и рассыпчатее - 1 стакан воды, помягче - 1,5.Сыр жестких сортов предварительно натереть на крупной терке. Посыпать тертым влажном курицу. Поставить противень в духовку на один-одинехонек час, на 180 С.Я прикрыла вначале фольгой и поставила на 40 мин., а в оставшиеся 20 допекала без фольги. Если сверху образовалась золотистая корочка - блюдо пора доставать из духовки.Фото и рецепт: Marinessa





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