Фаршированные куриные грудки с огурцами Ингредиенты: 2 ст. л. измельченного укропа 4 ст. л. белокипенного сухого вина 3 ст. л. сливок жирностью 33% петрушка щепотка тертого мускатного ореха 2 большущих огурца 2 куриные печенки масло сливочное 4 крупные куриные грудки без кожи и костей 1 куриное филеПриготовление:Огурцы разрезать напополам, очистить от семян и нарезать филигранными долгими полосками. Положить в дуршлаг, посолить, перемешать и бросить на 1 час, дабы вытек избыточный сок, затем промыть и обсушить на бумажном рушник.Сделать начинку: печенку вкупе с филе, сливками и бланшированной 1 мин. в кипятке петрушкой смолоть в блендере до состояния однородной пасты. Добавить перец по вкусу и мускатный орех.Куриные грудки слегка отколоть, изощренным ножом сделать в всякой надрез, дабы вышел "кармашек". Наполнить их фаршем, закрепить зубочистками и обжаривать до готовности в половине сливочного масла на большом жаре под покрышкой по 4–5 мин. с всякой сторонки.На другой сковородке обжарить в оставшемся сливочном масле огурцы, 1 мин. Грудки вытащить и сохранить теплыми. Жир слить, поставить сковороду возвратно на жар и влить вино.Как всего вскипит, переложить туда огурцы, всыпать укроп и тушить еще полминуты. Охладить и подавать с горячими грудками.





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