Перец, фаршированный рисом и фаршем Ингредиенты: 5-6 шт. перца 300 г фарша 1/2 стакана риса 2 головки лука 1 морковь 100 г жесткого сыра растительное масло агатовый молотый перец сольПриготовление:Для приготовления этого блюда выбираем перцы мясистые и невредно неодинаковых цветов. На блюде они будут больно прекрасно глядеться.Перец промываем, разрезаем на две половинки, удаляем семечки и загородки.Фарш покупаем или стряпаем сами, перекручиваем мясо на мясорубке.Рис промываем и отвариваем в 1-ом стакане воды до готовности. Затем его выкладываем из кастрюли и отдаем остынуть.Лук драим, промываем и неглуб/око измельчаем.Морковь драим, промываем и трем на крупной терке.Сыр трем на крупной терке.К фаршу добавляем рис, лук, морковь, агатовый молотый перец, солим по вкусу, все важнецки перемешиваем.Наполняем половинки перца приготовленной начинкой. Противень смазываем растительным маслом, укладываем фаршированные перцы.Сверху противень закрываем фольгой и отправляем его в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут.Затем фольгу снимаем, посыпаем перцы влажном и запекаем еще 10 минут, до золотистой корочки.Приятного аппетита!





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