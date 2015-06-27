Картошка, запеченная с курицей Ингредиенты на 4 порции: 2 ст л оливкового масла 4 куриные грудки с кожей 750 г молодого картофеля, порезанного большущая щепотка сушеного тимьяна или свежего, если есть 4 зубчика чеснока, очищенных, однако брошенных целиком 450 г консервированных запеченных сладких перцев, порезанных на кусочки 2 апельсина, порезанных на сегменты 200 г черных олив в маринаде, слитьПриготовление:Разогреть духовку до 200 гр С. Нагреть 1 ст л масла в большенный огнеупорной фигуре, затем обжарить курицу кожей долу в течение 8 минут до хрустящей корочки. Перевернуть, затем продолжать кухарить отдаленнее.Добавить в кастрюлю оставшееся масло. Добавить картофель, тимьян и чеснок; все перемешать.Запекать все 15 минут, доколе картофель на станет мягким. Достать противень из духовки, добавить перцы, апельсин и оливки, затем запекать еще 5 минут до абсолютной готовности.Подавать больно попросту: поставить противень на стол и предложить всем бегать за собой.





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