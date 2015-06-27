Свиные ребрышки, тушеные с овощами Ингредиенты:свиные ребра - 1 кг;сладкий перец - 6 шт.;помидоры - 6 шт.;репчатый лук - 1 шт.;соль, молотый агатовый перец - по вкусу;кориандр(зерна)- 1 ч.л.;базилик(свежий)- 1 пучок;растительное масло - по вкусу.Приготовление:Свиные ребрышки разрезать на части. В толстостенной большенный кастрюле(или казане)разогреть растительное масло, добавить неглуб/око рубленый лук и кориандр. Пассеровать пару минут и добавить свиные косточки. Обжаривать, помешивая, до образования корочки на мясе.Добавить нарезанные кружочками помидоры, уложив их поверх мяса. Посолить, поперчить. Добавить нарезанный соломкой сладкий перец.Влить капельку воды, сервировать покрышкой и тушить на легком жаре, доколе овощи не дадут сок и не обернутся в соус.В гробе приготовления припорошить мясо с овощами листьями свежего базилика, добавить соль, если необходимо. Свиные ребрышки с овощами готовы.





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