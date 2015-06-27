Отварная говядина с рисовым гарниром Ингредиенты: 800 г бескостной говядины 2 веточки укропа 2 веточки петрушки веточка тимьяна 1 лавровый лист 5 горошин черного перцаДля гарнира: 2 стакана круглозерного риса 2 небольших свежих огурчика 0,5 стебля лука-порея ясный соевый соусПриготовление:Рис скрупулезно промыть, залить большущим числом мерзлой воды, затворить и поставить на ночь в холодильник. Говядину вымыть, возложить в кастрюлю с большущим числом мерзлой воды и довести до кипения.Прокипятить на большом жаре, 2 мин., затем бульон вкупе с пеной слить. Мясо промыть, разрезать на 4 куса, примостить в безукоризненную кастрюлю, залить свежей водой и довести до кипения. Снять пену.Зелень вымыть. Завернуть укроп, петрушку и тимьян в изумрудный лист лука-порея, перевязать и добавить в бульон. Варить 1 ч. За 10 мин. до завершения варки добавить лавровый лист и горошины перца. Можно капельку подсолить.Пока варится мясо, приготовить гарнир. Слить из риса воду, крупу еще один промыть. Поместить в кастрюлю с 4 стаканами мерзлой воды и на большом жаре довести до кипения. Варить 7–8 мин., затем понизить жар и варить, доколе рис не впитает всю воду, образцово 15 мин.Огурец и белокипенную доля порея вымыть и больно неглуб/око нарезать. Перемешать с готовым рисом. Заправить соевым соусом или соком лимона.





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