Котлеты в духовке Можно опамятоваться домой, быстренько с ребятенком налепить котлет(любой малыш обрадуется возможности поиграть со съедобным "пластилином"), обвалять их в панировочных сухарях(у меня в этот один выискалась манная крупа), поставить конфигурацию в духовку и отдыхать, доколе готовится ужин. Не веруете?Смотрите, будто приготовить котлеты в духовке, и проникайтесь ко мне необычайной благодарностью!Ингредиенты:600 г мяса(у меня - индюшка);2-3 луковицы;четвертая доля батона;манная крупа.Приготовление:Мясо моем, нарезаем на кусы. Делаем фарш, добавляя лук. С луком не жадничаем, собственно он обеспечит котлетам сочность. При вожделении в фарш можно добавить зелень, болгарский перец, морковь, сельдерей.Солим, смешиваем с размягченным в воде и важнецки отжатым батоном.Формируем котлеты, обваливаем их в манной крупе, выкладываем на важнецки смазанный противень.Запекаем до готовности близ 30 минут(духовка разогрета до 180 градусов). При вожделении котлеты можно переворотить в процессе приготовления - сверху они будут бледноваты. Можно смазать маслом или полить бульоном.Самый большенный дефект таковских котлет - то, что они могут приклеиться к противню(из-за того, что котлеты выкладываются на ледяное масло). Это вытекает учитывать, когда снимаете котлеты - опрятно, лопаткой.В другом - лакомый ужин при космосе усилий.





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