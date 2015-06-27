Куриные ножки в кунжуте Ингредиенты: Голень куриная — 4 шт Кунжут — 3 ст. л. Масло кунжутное(по вожделению,но я обвыкла с ним)— 10 г Имбирь(сухой молотый)— 3 ст. л. Паприка сладкая(всего для небольшого окрашивания)— 1 ч. л. Чеснок(натираем на неглуб/окую тёрку)— 4 зуб. Сахар — 1 ст. л. Масло оливковое — 3 ст. л.Приготовление:Каждую ножку натереть кунжутным маслом и бросить минут на 15(хватает 4-5 капель)Смешать все составляющие.Хорошо обмазать полученной массой ножки и даём постоять ещё минут 15-30.Выложить в конфигурацию на фольгуЗавернуть, подвернув ввысь внутренние края и сервировав сверху отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минутЧерез 30 минут вытащить, разрезать фольгу и вновь выслать в духовку на 10 минутВкусно и с горчицей и с кетчупом "чили". Рекомендую!Автор: lada l09





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