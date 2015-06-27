Отварная говядина с кисломолочным соусом Ингредиенты: 1 кг мякоти говядины 1 посредственная луковица по 1 пучку петрушки и кинзы 1 лавровый лист агатовый перец горошком, сольДля соуса: 250 мл простокваши или кефира 7–8 зубчиков чеснока 50 г неодинаковой зелени(изумрудный лук, кинза, лиловый базилик) соль, агатовый перецПриготовление:Мясо возложите в кастрюлю с кипящей водой, доведите до кипения и сбросьте всю пену. Добавьте в кастрюлю с мясом крупно нарезанный лук, зелень, лавровый лист и перец горошком, посолите и варите до мягкости мяса, 1,5 ч.Для соуса неглуб/око нарежьте зелень, очистите чеснок, растолките чеснок и зелень в ступке или измельчите блендером. Смешайте с простоквашей или кефиром.Отварное мясо нарежьте кусами попылевиднее и выложите на подогретое блюдо, полейте его соусом или подайте соус врозь. Процеженный бульон подайте врозь: в чашках или пиалах





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