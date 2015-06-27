Печенка по-строгановски

Ингредиенты: пучок укропа соль масло сливочное – 50 г пучок изумрудного лука лук репчатый – 2 шт. говяжья печенка – 800 г молоко – 500 мл сметана – 200 гПриготовление:Печенку вымыть, очистить от пленки и нарезать соломкой. Положить в плошку, залить молоком и бросить на 30 мин., затем отбросить на дуршлаг.Репчатый лук очистить и нарезать филигранными полукольцами. Зеленый лук и укроп вымыть, обсушить и измельчить.Разогреть в сковороде масло, обжарить репчатый лук, 4 мин. Добавить печенку и кухарить, помешивая, 5 мин.Добавить зелень и сметану. Тушить на небольшом жаре 7 мин.