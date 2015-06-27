Утиные ножки с черносливом Я боготворю этот рецепт. Он подобный безыскусный, довольно бойкий, а надвигаться создаёт парадное. Семена фенхеля, какие используются в блюде, можно взять в аптеке.На три порции нам потребуется:Утиные ножки – 3 штЧернослив – 10 штСемена фенхеля – 1 ч. ложкаБелое вино сухое – 150 гМасло сливочное – 50 гБульон куриный – 150 гЛук алый – 1 штСоль морская.Ставим разогреваться духовку до 180 градусов. Ножки моем, промокаем бумажными полотенцами. Смазываем сливочным маслом комнатной температуры. Посыпаем семенами фенхеля и отправляем в духовку минут на 40.Лук режем

крупными кольцами.Ножки перелагаем в тарелку. В раздельную баночку сольём вытопившийся сало. Баночку отправляем в морозилку. Одна чайная ложка такового жира, добавленная в растительное масло при обжарке картофеля, обернет рядовое блюдо в шедевр.После того, будто утиный сало вы слили, на противне можно слегка обжарить наш лук.Разогреваем сковородку. Вливаем в нее бульон и вино. Как всего они нагреются, добавляем лук, чернослив. Выкладываем наши ножки кожицей сверху. Солим по вкусу. Тушим на медлительном жаре еще минут 20 – 30. Если надобно, подливайте бульон.Подаём с рисом, булгуром, кус-кусом или пшённой кашей, не забывая про вышедший соус и чернослив с луком. Приятного аппетита и парадного расположения!И всем нам миролюбивого неба над головой.Автор: Лилия Матвеева





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