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Утиные ножки с черносливом
Я боготворю этот рецепт. Он подобный безыскусный, довольно бойкий, а надвигаться создаёт парадное. Семена фенхеля, какие используются в блюде, можно взять в аптеке.На три порции нам потребуется:Утиные ножки – 3 штЧернослив – 10 штСемена фенхеля – 1 ч. ложкаБелое вино сухое – 150 гМасло сливочное – 50 гБульон куриный – 150 гЛук алый – 1 штСоль морская.Ставим разогреваться духовку до 180 градусов. Ножки моем, промокаем бумажными полотенцами. Смазываем сливочным маслом комнатной температуры. Посыпаем семенами фенхеля и отправляем в духовку минут на 40.Лук режем
27-06-2015, 22:51
Автор: Демьян
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