Как разделать рыбу на филе? Наверное, всем удобопонятно – для того дабы разделать рыбу на филе, в первую очередность, нам надобна рыба. Вопрос иной. Какая рыба нам надобна?В первую очередность – крупная. На мой взор, если рыба весом крохотнее килограмма, разделывать её на филе дудки никакого резона. Лучше целиком приготовить. Или если уж разделывать, то – на порционные кусочки. А вот когда рыбка килограмма на полтора… Совсем иное девало!Берем мы таковскую крупную, веселящую наш плотоядный взор, рыбину и моем её… Под мерзлой, проточной водой. Хотя, будто как-то на рыбокомбинате, где я тогда вкалывал, взговорила мне пожилая женщина-технолог: «Вообще-то, будто ни парадоксально звучит, однако рыба воды не любит». А технологи, они таковские. Знают то, что иным неведомо. Особенно, если в институте не глупца валяли, а лекции прилежно вносили. И с практики на пляж или в парк с девчонками не бежали. Поэтому важнее рыбу не мыть. Тем более, если филе намечается использовать на посол.Извлекаем из домовитых резервов супруги кусочек безукоризненной, важнецки впитывающей влагу материи, смачиваем её водой, выкручиваем и уже ею протираем рыбу от слизи, крови и чешуи, времена от времени скрупулезно промывая тряпочку.После того будто рыбу вычистили, ножом перерезаем перемычку, что внизу, со сторонки брюшка, связывает тушку рыбы с её головой. Разделочницы в цехе это пункт величали калтыком(калтычком), а саму операцию – «перерезать у калтычка». Разделочницы – не технологи, потому не гарантирую, что с точки зрения рыбьей анатомии всё неизменно. Но для упрощения принимаем за основу разделочную терминологию и «перерезаем рыбью тушку у калтычка».Эта операция надобна нам для того, дабы расширить «монтажное отверстие», сквозь какое вкупе с отделяемыми от головы жабрами можно выслать и внутренности. Если с заключительными не вышло с первого раза, расстраиваться не стоит. Горшки обжигают не создатели, а Москва строилась не залпом. И эксперимент, сын оплошек трудных… Как он возникнет, настолько и внутренности будут удаляться залпом, вкупе с жабрами. Ну, а пока… Пока нехай они остаются там, где и были. В рыбьем брюшке.Мы же взимаем рыбу, отсекаем от неё голову, укладываем тушку на разделочную доску передней долею к нам и, беспробудно удерживая её изнаночной десницей, левой протыкаем ножом над хребтом насквозь и чуть наискосок – от заднепроходного отверстия к крайнему спинному плавнику настолько, дабы лезвие оставалось параллельным разделочной поверхности. Продолжая удерживать тушку изнаночной десницей, левую, в коей зажат нож, продвигаем вперед, к хвосту, опрятно, однако плотно прижимая к хребту лезвие, какое при постепенном продвижении вперед будто бы «пересчитывает» рыбьи хребты и, «пересчитав» их, у самого хвоста сходит из тушки, изолировав её доля от хребта.Чтобы покойнее было сделать надрез кожи по горбе – от азбука тушки до спинного плавника(того места, где доля филе уже изолирована), – поворачиваем рыбу по разделочной доске градусов на 60-70 и ладим беспрерывный надрез чуть возвышеннее хребта и плавников. Держа лезвие ножа параллельно разделочной поверхности и косточкам хребта, углубляем ранее сделанный надрез, ведя нож от азбука тушки к хвосту настолько, дабы краешек лезвия упирался в реберные косточки.Аккуратно «пересчитав» их, отделяем верхнюю доля филе от хребта. Приподнимаем её настолько, дабы были виданы «основания» реберных костей, и, ведя лезвие ножа вдоль них, ладим неглубокий(сантиметр-полтора), однако беспрерывный рез от первой, до самой остатней косточки. Повторяем операцию, углубляя рез ещё на сантиметр-полтора. И настолько – доколе филе не отделится от реберных костей и не возляжет на разделочную доску возле с той долею тушки, с коей филе ещё ждет изолировать.Удаляем внутренности, если их не удалось вытащить из брюшка вкупе с жабрами. Хотя «удаляем» – не абсолютно неизменно. В отходы смотаются всего кишки, а печень, молоки(или икру)и рыбий сало(если таковой водится)можно будет использовать. Ту же икру – посолить, молоки и печень пойдут в уху, а на рыбьем жире(если его не вытапливать), вообще-то, можно дуть.После того будто разобрались с середками, по мамону отрезаем филе от той части тушки, у коей хребет и плавники ещё ждет изолировать. Переворачиваем рыбу неотделенной долею филе ввысь и повторяем с нею те же самые операции, что и всего что: протыкаем тушку ножом над хребтом насквозь и чуть наискосок продвигаем нож вперед, к хвосту, опрятно, однако плотно прижимая к хребту лезвие; поворачиваем рыбу по разделочной доске, ладим беспрерывный надрез чуть возвышеннее хребта и плавников, углубляем его…И будто всего завершим все то, что всего что проделали, отделяя от хребта первую половину филе, перед нами на разделочной доске будут валяться два абсолютно одинаких филе. С кожей. На коей, т. к. рыбу мы не драили, – чешуя. Поэтому вытекающее, что нам надобно сделать – изолировать филе от кожи.Для азбука влажной тряпочкой очищаем одно из филе и укладываем его кожей долу. Прикинув надобный нам по размеру порционный кусочек, под углом градусов 120-130 ладим беспрерывный рез от одного края филе до иного. Как нож дойдет до кожи, не вытаскивая его, поворачиваем настолько, дабы лезвие стало параллельно коже, и, плотно прижимая его к ней, мягко, без рывков, продвигаем нож вперед, доколе надобный нам порционный кусочек не отделится от кожи. Таким же образом отделяем иной, третий и все последующие порционные кусочки.В итоге в одной плошке у нас надлежит очутиться рыбное филе без кожи, разделанное на порционные кусочки, в иной – башка, хребет с плавниками(в т. ч. с хвостовым)и два кусочка кожи с чешуёй. Всё, что в остатней – то, из чего мы приготовим самую взаправдашнюю уху, добавив к ней на заключительном этапе варки печень и молоки.Ну, а филе… Каждый вправе использовать настолько, будто подсказывают ему собственные кулинарные инстинкт и интуиция. И если это будет абсолютно не рыба, жареная с овощами, у меня по этому предлогу дудки никаких прекословий.А вот просьба… Просьба – жрать!Рецептиком не поделитесь?..Автор: Константин Кучер





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