Не купить ли кофемашину? Напиток, без какого мир был бы абсолютно иным. «Совы» не смогли бы просыпаться по утречкам, «жаворонки» – вкалывать по вечеркам, а молодые люд всех птичьих пород – звать барышень домой под благовидным предлогом.Уровень счастья в обществе понизился бы, а число диких перебранок, путевых аварий, сорванных дедлайнов и прочих антипатичных происшествий, визави, визгливо бы вымахало.Всего этого не происходит всего потому, что в нашей жизни жрать кофе. Черный, будто геена; большой, будто конец; сладкий, будто амуры, – таковским должен быть кофе, по воззрению турков и арабов, познакомивших европейцев с этим напитком. Как сварить подобный кофе?От джезвы до машиныТрадиционный способ – использовать джезву(в России ее еще величают туркой), кофе самого неглуб/окого помола и раскаленный песок. С заключительным в обстоятельствах городской квартиры могут возникнуть проблемы(алкая при большущем вожделении можно насыпать песка в абсолютную толстостенную сковородку), однако вполне благопристойный кофе можно сварить и на кухонной плите, поставив джезву на медлительный жар.Если же вы хотите разнообразить свою индивидуальную кофейную карту, а заодно автоматизировать(не выговорю упростить, поскольку это будет дискусионное утверждение)процесс приготовления напитка, можно завести особенный агрегат – кофеварку или кофемашину.Чем они выдаются дружок от дружка?Во-первых, безусловно, размерами: кофемашина броско вяще. Во-вторых, степенью автоматизации процессов: кофеварка, будто вытекает из звания, итого лишь сварит кофе, какой вы перед приготовлением самостоятельно измельчите в кофемолке, а перед употреблением – настолько же самостоятельно прольете по чашкам. Кофемашина и то и иное сделает сама. Ну, и в-третьих(что логично вытекает из первых двух пунктов), кофемашина внушительно дороже – она может стоить не один-одинехонек десяток тысяч рублей.Что дотрагивается многообразия вариантов кофе, какие способен приготовить агрегат, то тут первенство, безусловно, также относится кофемашине. Впрочем, кофеварки тоже случаются неодинаковые: капельные кофеварки варят американо, рожковые(они же кофеварки с давлением)– эспрессо. Кроме того, нынешние агрегаты дробно оснащаются устройством для нагревания и взбивания молока, с поддержкой какого можно сделать капучино или латте. Правда, с этими вариантами придется повозиться – будто вы помните, все делается вручную.Гораздо проще свериться с капсульной кофеваркой. Своим званиям она должна тому, что варит кофе из готового порошка, какой содержится в особенных капсулах. Производители ныне предлагают варианты на любой вкус: кофе неодинаковых сортов и неодинаковой степени обжарки, кофе с молоком и кофе с шоколадом… Для приготовления напитка довольно примостить капсулу в особенный отсек и нажать надобную кнопку.Правда, у подобный кофеварки жрать существенные дефекты. Главный из них в том, что если вы по каким-то причинам не закупите капсулы, то останетесь без кофе – сварить напиток каким-то иным способом в этом плутоватом агрегате невозможно. Кроме того, вкус кофе с молоком, сваренного в капсульной кофеварке, может велико выдаваться от того, к какому вы обвыкли. Вы ведь догадываетесь, что натурального молока в капсуле дудки – всего порошок?Бариста на автоматеЗаядлому кофеману можно порекомендовать более сложную технику. Кофемашина обеспечит вам тяни ассортимент кофе, какой вы можете заказать в ресторане. При этом она сама отмеряет необходимое для одной порции численность семян, измельчает их с заданной степенью помола, подогревает воду до надобной температуры и т.д. Вам остается лишь периодически запорошить кофе и заливать воду, а также удалять спитой порошок из особенного отсека.Остановлюсь на кое-каких функциях, какими обладают(или могут обладать – зависит от конкретной модели)нынешние кофемашины. Настройка дозировки кофе и регулировка помола – две ключевые способности важнецкой машины. Возможность выбирать дозировку(в пределах нескольких граммов)позволяет кухарить напиток той крепости, какую вы предпочитаете. Качество помола зависит также от того, какой кофе вы боготворите: для эспрессо и напитков на его основе рекомендуется неглубокий помол, для американо – крупный.Кстати, кое-какие кофемашины предусматривают возможность использовать готовый молотый кофе – однако не факт, что таковая возможность вам когда-либо сгодится(все-таки предпочтительнее хранить кофе в семенах, дабы не затерять его вкус и благовоние). Полезная функция – подогрев платформы для чашек.Профессиональные бариста знают: наливать эспрессо надеется в горячую посуду. Впрочем, отсутствие подобный функции можно компенсировать, попросту ополоснув чашку кипятком. Еще одна необязательная, однако милая деталь – наличность второго бойлера и функции бойкого чета. Это позволяет экономить времена при приготовлении капучино – не надобно ожидать, доколе вода нагреется до состояния чета, а затем вновь охладится. Но таковая функция животрепещуща, скорее, для кофемашин, какие обслуживают большенный поток клиентов, а дома можно и обождать минуту-другую.Любителям кофе с молочной пенкой, впопад, стоит обратить внимание еще на одну деталь – капучинатор. Классический вариант – насадка субъекта «панарелло», при использовании коей надобно самостоятельно следить за процессом. Капучинатор может быть и самодействующим – в этом случае вспенивание молока происходит утилитарны без вашего участия. Заварочный механизм(конструкция, в каком кофе готовится)также может быть неодинаковым – встроенным или съемным. Второй вариант предпочтительнее, поскольку следить за его чистотой проще.Встроенный механизм может задерживать крупинки кофе, какие со временем возьмутся сообщать напитку горечь, а при большущем их накоплении могут забить детали механизма и ввергнуть к его поломке. Ну, и напоследок не помешает обратить внимание на дисплей(если он жрать). Отображение информации на небольшом экране сделает использование кофемашины еще более комфортным.Автор: Ольга Ошаева





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