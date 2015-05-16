10 способов порезать лук без слез «Сидит дед, во сто шуб одет, кто его раздевает, тот слезы проливает». Причина подобный слезоточивости этого растения кроется в особом веществе – лакриматоре. По-латински lacrima – это слеза. Что и отражает основное свойство этой летучей материи – будить слезы. При выделении лакриматор растворяется в жидкости. При попадании лакриматора в слизистую бельма выделяется серная кислота, какая и нервирует слизистую оболочку.Поскольку при резке лука ревем мы от этого самого лакриматора, значит, дабы не выть, надобно понизить его активность. Поэтому 10 способов бить лук без слез жрать не что другое, будто 10 способов понизить активность лакриматора.1. Холодная вода. Поскольку лакриматор растворяется в воде, то с ее поддержкой можно максимально снизить выделение лакриматора в атмосфера. Существует залпом несколько способов использования мерзлой воды во избежание луковой активности. Первый из них – смочить нож мерзлой водой.2. Холодная вода. Если приноровиться, то можно порезать лук напрямик в воде. Для этого наберите в машистую посудину воды, всецело погрузите в него лук и там, на дне порежьте его. В этом случае лакриматор в атмосфера вообще не влетит, а значит вы гарантированно не выроните ни слезинки.3. Холодная вода. Очевидцы утверждают, что если во времена резания лука набрать в пасть воды, то слез не будет. Честно болтая, какова физика этого процесса, мне безвестно.4. Холодная вода. Если перед визгливой лука залить лик водой, то по стезе к глазу лакриматор будет растворяться во повстречавшейся ему на пути воде.Все, с водой закончили.5. Вентилятор. Можно поставить возле с разделочной доской вентилятор, какой будет сдувать тяни лакриматор вон. Возможно, при таковом способе лакриматор будет сдуваться в соседние помещения, где и будет нервировать бельма ваших домочадцев. Конечно, в этом способе можно найти массу совершенств. Например, если надобно проучить бездельника-мужа.6. Плавательные очки или водолазная личина. Закрывая бельма таковским образом, мы создаем лакриматору безыскусный барьер. Выглядит забавно, зато итог поистине результативен.7. Свечка. Пламя способно сжигать все примеси, содержащиеся в духе. Кстати, напрямик вкупе с кислородом. Поэтому перед визгливой лука можно поставить возле запаленную свечку.8. Правильное дыхание. Способ, дробно рекомендуемый домохозяйками, однако на самом деле недейственный, – дышать ртом, а не сквозь нос. Ведь слизистая носа при рождении луковых слез вовсе не при чем.9. Соль. Можно припорошить разделочную доску солью, важнее крупной, на коей и вытекает бить лук. Ненадежный способ. Сок, выделяемый при резке лука, будет впитываться солью. Однако это не обезопасит от выделения лакриматора в атмосфера, а выходит – от попадания лакриматора в ваши бельма.10. Кухонный комбайн. В самом деле, что может быть покойнее, проще и современнее?Единственный нюанс: чаша комбайна должна быть захлопнута. Блендер в этом спросе не поддержит.А вообще, четы лука больно результативны будто профилактическое оружие от гриппа и простуды. Так что взвалите разделывание лука тем, кому таковая профилактика наиболее необходима – ребятенкам.Автор: Екатерина Иванова





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