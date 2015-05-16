Как выбрать хлебопечку? Утро, насыщенное запахом свежего хлеба, – одно из самых великолепных воспоминаний о летних каникулах, проложенных в деревне у бабки. Как охота его повторить!Увы, в городе нам гуще итого доводится довольствоваться банальным нарезным батоном из кратчайшего гастронома. А выступать на рассвете в булочную за три квартала от дома, дабы принести свежую выпечку к завтраку, – не важнейший вариант. Так зачем бы не завести хлебопечку?Сама себе пекарьХлебопечка, или хлебопечь – изобретение американского пекаря, постановившего облегчить себе бытие. Нельзя взговорить, что она облегчает бытие нам, всегдашним горожанам(взять батон в гастрономе все-таки проще), однако что ладит ее милее и лакомее – безотносительно аккуратно.Эта кухонная техника имитирует работу живого пекаря: вначале замешивает тесто, затем вручает ему «подняться», затем вновь замешивает – и, наконец, выпекает благовонную булку. Весь процесс контролирует электроника. Вам надобно всего заложить в отвечающие отсеки необходимые ингредиенты(рецепты всегдашне прилагаются в инструкции к прибору)и капельку обождать.Как правило, приготовление хлеба, вводя замешивание теста, занимает четыре часа, однако жрать хлебопечки c функцией ускоренной выпечки – они справляются с этой задачей за два часа. Если техника оснащена таймером с отнесенным стартом(а я бы вам посоветовала выбирать собственно подобный прибор), вы можете отодвинуть взялось процесса на несколько часов – и получить горячий хлеб аккуратно к завтраку или к ужину.Хлебопечка доколе не настолько популярна, будто, примерно, мультиварка – вероятно, оттого несходств между моделями не больно бессчетно. И это, надобно взговорить, крайне упрощает выбор – довольно разуметь, что вы хотите получить от подобный техники.На вкус и цветДля азбука загляните в портмоне – дабы ваши вожделения совпали с возможностями. Диапазон стоимостей на хлебопечки ныне – от 2,5 тысячи до 7–8 тысяч рублей. Естественно, чем вяще функций – тем возвышеннее стоимость. Также стоимость зависит от соотношения мощность/размер – компактная хлебопечка будет стоить дороже, чем таковая же по мощности, однако более громоздкая.Определитесь с размером. Если у вас небольшая дом, вам вполне хватит печки, рассчитанной на приготовление 500–700 граммов хлеба, а если планируете напитать внушительное число ртов – ориентируйтесь на вес 1000–1200 граммов. Большинство приборов, впопад, предусматривают возможность выбирать размер выпечки. Но владейте в виду: чем вяще максимальный вес хлеба, какой можно испечь в хлебопечке, тем вяще будут габариты самой техники. Учтите это обстоятельство и заблаговременно прикиньте, сколько места на вашей кухне вы готовы выделить под подобный прибор.Оцените многообразие своих запросов. Если вы хотите выпекать всего всегдашний хлеб – не издерживайте гроши на ненужные функции. Любая хлебопечка, даже самая грошовая, предусматривает несколько вариантов: приготовление дрожжевого или бездрожжевого теста, выпечка хлеба с хрустящей или с мягкой корочкой и настолько дальше.Другое девало, если вы собираетесь кухарить кексы, куличи, кондитерские изделия, – для этого нужны особые порядки работы. Так, для того дабы элементарно добавить в выпечку изюм, хлебопечка должна владеть особенную функцию – закладка добавочных ингредиентов на найденном этапе с поддержкой диспенсера. Кроме того, вероятны функции приготовления пиццы, изделий из гречневой и рисовой муки(настолько величаемой безглютеиновой выпечки)и даже варенья и джемов из ягод и фруктов. Особо продвинутые модели оснащены контейнером для йогурта – важнецкое дополнение для завтрака.Еще один-одинехонек нюанс – выпечка всегдашнего черного хлеба. Она может стать для прибора невыполнимой задачей, если это не предусмотрено его инструкцией. Как вы знаете, ржаной хлеб не больно разблаговещен на Западе, оттого большинство хлебопечек ориентировано на пшеничные булки и французские багеты. Если наличность свежего «черного» величаво для вас, поинтересуйтесь присутствием подобный функции на этапе выбора печки.Подумайте также: хотите ли вы всецело избежать ручного труда, или временами можете побаловать домашним чем-нибудь более занимательным, чем буханка хлеба?Если вы выбираете завершающий вариант, обратите внимание на печки с функцией замеса теста. Такая техника поддержит вам приготовить тесто для пельменей, пирожков или пирожных.Также при выборе хлебопечки надобно будет определиться с материалом, из какого изготовлены корпус(металл всегдашне дороже, однако долговечней пластика)и конфигурация для выпекания(стальная – более крепкая, тефлоновая – более покойная). И, безусловно, с дизайном техники: один уж мы покупаем подобный прибор, дабы веселить себя, – нехай бельма ликуют тоже. А уж желудок останется доволен аккуратно!Автор: Ольга Ошаева





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