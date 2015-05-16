Как приготовить блюда китайской кухни? Люблю я мясо. А кто его не боготворит?Друзья величают меня гастрономом. Просто боготворю пробовать неодинаковые рецепты. Что-нибудь этакое. Последнее времена деятельно интересуюсь азиатской кухней, необычно китайской. Так будто я боготворю кухарить, то дробно сама пробую новоиспеченные и занимательные рецепты. Главное, дабы бойко – труд абсолютно не оставляет времени. А вкусненького охота.В Китае знают толк в еде и сидеть на диетах – не для них. Да это и не надобно. Блюда китайской кухни изумительно сбалансированы по составу ингредиентов и пользительны. От них не грузнеют. Китайская кухня немыслима без неодинаковых специй. Ну или алкая бы без соевого соуса и кунжутного масла. Не остатнее пункт занимает имбирь. Китайцы не боготворят «пресную» еду, а также не боготворят излишне длительно подвергать провиант термической обработке. Главное – приправы и всевозможные соусы и маринады. Наряду с изощренным вкусом, там боготворят и сладкий.Китай – край большущая и густонаселенная. А будто знаменито, сколько людей – столько и воззрений. Насыщенность специями и острота блюда зависят от места: чем полдневнее – тем пронзительнее. Следующие рецепты – одни из моих боготворимых. Готовить их попросту и бойко, а лакомо получается – необычайно.Сладкая свининаЭтот рецепт – мой боготворимый. Он универсален и боек. Вместе с тем – необычен, на начальный взор. Когда кухарила в начальный один, то кумекала: что это будет?На мое искреннее изумление, вышло пятерка.Понадобится: нежирный кус свинины, какой можно нарезать на отбивные – сколько хотите. Нужно филигранно нарезать(не глаже 0,5 см)и слегка отколоть. Несколько луковиц – нарезать полукольцами. Луком надобно будет торовато припорошить кусочки мяса. Соевый соус. Соусом надобно изобильно побрызгать мясо с луком. Не опасайтесь, его бессчетно не случается. Мясо возьмет столько, сколько ему надобно. Сахар – несколько ложек, туда же.Количество ингредиентов зависит от числа мяса. Все давненько лажу «на глаз».Куски свинины уложить пластами в эмалированную посуду. Каждый слой важнецки припорошить сахаром, сбрызнуть соевым соусом и изобильно припорошить луком. Пресс становить не надобно, попросту сервировать покрышкой или тарелкой. И в холодильник часов на 10, не крохотнее. Лучше – на сутки. Будет не избыточным слегка встряхнуть пару один за это времена емкость с маринующимся мясом.Перед знойной кусы свинины очистить от лука и сока маринада – это уже отработанный материал. Потом попросту раскалить сковороду и на растительном масле обжарить мясо по чете минут с всякой сторонки раза два. Пережаривать не надобно, готовится таковое промаринованное мясо бойко. Подавать к столу залпом. Не рекомендую оставлять на завтра. Как почитай все китайские блюда, сладкую свинину кухарничают на один. Китайцы не боготворят разогретую, вчерашнюю еду.А вот вытекающее блюдо вполне можно закусить и на вытекающий девай, его вкус станет всего еще более насыщенным. Как же этот рецепт «родился»?Боюсь, сами китайцы уже аккуратно не отзовутся на этот проблема, будто и про иные свои национальные рецепты. Страна эта древняя, будто и все ее традиции. Может, чей-то благоверный, брошенный бабой на хозяйстве с наказом сварить курицу к ужину, запамятовал ее посолить?Что же оставалось ладить его супруге, рассчитывавшей на то, что ужин к сбору всей семьи будет готов?Срочно что-то придумать, не подавать же пресную курицу к столу. Свекровь на ней живого места не бросит. Вот и придумала маринад, каким надобно попросту полить сваренное без соли мясо птицы и все – можно на стол.Курица «Гуавей Цзи»Тоже простое в приготовлении блюдо.Понадобится: курица, не беспременно круглая. Можно кости не убирать, однако, безусловно, из филе выйдет важнее. Специи: соевый соус, ложек 5-7(зависит от числа мяса); сахар, образцово ложка столовая; пару луковиц; имбирь – 3-5 г; кунжутное масло – капельку, 1-2 чайные ложки, и агатовый перец по вкусу.Курицу отварить 30-40 минут(без соли), вытащить из бульона, остудить и нарезать на кусочки «на раз». С поддержкой мультиварки курицу можно сварить гораздо бойче. Китайцы едят палочками и кухарничают всегдашне с расчетом, дабы за один палочками подхватить кусочек и съесть его залпом тяни, не откусывая. Соединить все ингредиенты для соуса и попросту полить курицу. В этом тяни резон. К этому блюду важнецки подать еще какие остренькие закуски. Обычная корейская морковка придется.Курица в кисло-сладком соусеВариантов этого достопримечательного блюда бессчетно. Ассортимент ингредиентов тоже варьируется, начиная с основного – мяса птицы. Здесь можно и курицу взять, и утку. Этот рецепт – самый универсальный.Понадобится: куриное или утиное филе(всего филе), 0,5 кг. Консервированный ананас – банка; соевый соус – 50 мл; сахар – 2-3 ст. ложки; уксус яблочный – 30-40 мл(зависит от того, как кисленько вы боготворите); алый болгарский перец; помидоры – два; томатная паста – 2 ст. л; вода – полстакана.Куриное филе надобно порезать филигранными ломтиками, уложить в эмалированную посуду и залить половиной, даже двумя третями, соевого соуса и поперчить. В сковороде вок(китайцы кухарничают почитай все в воке)прогреть уксус, оставшийся соевый соус, томатную пасту, 1 ст. л. сахара и воду. Туда же возложить нарезанные неглуб/окими кубиками перец и помидор. Тушить близ 10 минут, не вяще. Овощи должны остаться жесткими, а соус – уже капельку загустеть. Отдельно обжарить филе птицы на растительном масле, беспрерывно помешивая. Тоже недолго – 5 минут. Потом добавить к соусу с овощами обжаренную курицу, еще ложку сахара и кухарить все еще минут 5-10.С чем подать?Конечно, с рисом. Если на столе дудки отварного риса, то китаец останется голодным. Он осведомится: а где еда, собственно?Говоря про рис, натурально.Овощи по-китайскиВариантов приготовления овощей в китайской кухне столько, что боязно станет, если находить. Тут тоже вероятны неодинаковые варианты. Этот рецепт вкушен неоднократным применением. Как и сладкое мясо, один-одинехонек из моих первых и боготворимых.Понадобится: 2 баклажана и два кабачка; 1-2 луковицы и 1 морковка; 3-5 зубчиков чеснока; 50 мл соевого соуса и 50 мл воды; 1 ч. л. крахмала; растительное масло; соль – по вкусу, однако я не кладу соль вообще; зелень – по вожделению.Баклажаны очистить и нарезать филигранными брусочками, посолить и отставить на времена, дабы вышла горечь. Остальные овощи нарезать настолько же – брусочками. Чеснок не давить, а собственно порезать. Лук – полукольцами. На разогретой с маслом сковороде(опять же – вок важнее, однако сойдет и всегдашняя чугунная)обжарить все овощи, кроме чеснока, до полуготовности.Приготовить соус: соединить воду и соевый соус, довести до кипения. Крахмал развести в небольшом числе воды(2-3 ст. л.)и влить в соус, беспрерывно помешивая, довести до кипения. По вожделению – можно добавить в готовый соус сок консервированного ананаса. У меня таковое вожделение возникает век, когда сок жрать. Получается еще лакомее. Заправить приготовленным соусом овощи и припорошить рубленым чесноком. Перемешать перед подачей на стол.Китайцы едят палочками. Научиться этому на самом деле нетрудно, если постараться. Но можно употреблять и привычными вилками. Надеюсь, вам покажется. Хотя бы для многообразия надобно временами кухарить неодинаковые блюда, пробовать что-то новоиспеченное. И абсолютно будет важнецки, если это будут неодинаковые национальные блюда!Автор: Ирина Андреева





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