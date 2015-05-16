Кастрюля с компьютером Мечты об «умном доме» исподволь становятся реальностью. Нажал на одну кнопку – машинка моет, выкручивает и сушит одежу. Нажал на иную – робот-пылесос выезжает из-под шкафа и прибирает горницу. Нажал на третью – чудо-печка кухарит обед из трех блюд и компот.Последняя фантазия доколе остается не воплощенной в бытие, однако с приготовлением одного-двух блюд нынешние мультиварки справляются. Существенно облегчить домашний труд можно уже ныне. Осталось избрать мультиварку.Горшочек под давлениемМультиварка больно похожа на колдовской горшочек из знаменитой сказки, всего управляется она не словами «Горшочек, вари!», а особенной автоматизированной системой. В ее основе – микропроцессор, какой для всякого блюда определяет надобную температуру нагрева, объем испаряемой жидкости, времена приготовления и иные параметры. В этом все мультиварки похожи: по сути, всякая из них – это кастрюлька с компьютером. А отдаленнее начинаются несходства.Подобные приборы подразделяются на две основные категории: мультиварки, какие кухарничают без давления, и мультиварки, какие кухарничают под давлением. Прототип первой – всегдашняя кастрюля, первообраз другой – кастрюля-скороварка. Мультиварка-скороварка во времена работы удерживает образующийся пар внутри емкости, выбрасывая его сквозь особенный клапан в случае надобности. За счет возвышенного давления температура кипения воды увеличивается до 120 градусов, а значит провиант готовятся внушительно бойче, чем в обыкновенной мультиварке.Однако скороварки, будто правило, и стоят дороже: если всегдашнюю мультиварку ныне можно завести итого за тысячу рублей(безусловно, выговор о самой безыскусный модели), то цены на мультиварки, кухарничающие под давлением, начинаются от 2,5 тысячи. Покупать таковскую жрать резон, если у вас дробно случается надобность бойко приготовить обед. К тому же при меньшем времени термический обработки провиант важнее держат вкус.Но будьте бережливы при использовании мультиварки, вкалывающей под давлением: ни в коем случае не выказывайте покрышку, не выпустив предварительно пар, – это чревато капитальными ожогами. Впрочем, кое-какие производители заблаговременно программируют воспрещение на открытие покрышки, если внутри пароварки сохраняется возвышенное давление.Что до мультиварок без функции «приготовление под давлением», то у них взаимоотношения со временем напрямик обратные: еда в подобный «кастрюльке» готовится даже длиннее, чем на газовой плите. И если вы никуда не торопитесь, то этот вариант – для вас. Кроме того, таковая мультиварка более безобидна: даже детище сможет отворить простую покрышку, причем без риска получить ожог.Ложка к обедуПри выборе мультиварки обратите внимание на численность порядков – их численность у кое-каких моделей может доходить до нескольких десятков. Но соответственно увеличивается и стоимость. Поэтому покумекайте, какие собственно порядки вам нужны, и не гонитесь за их числом. Практика демонстрирует, что на одном и том же порядке можно приготовить будет великое число неодинаковых блюд.Как правило, большинство мультиварок владеют вытекающие порядки: «первые блюда», «тушение», «молочная каша», «гречка», «плов», «выпечка», «йогурт», «приготовление на пару», «разогрев». Обратите внимание на порядок «мультиповар» – настолько производители мультиварок всегдашне величают ручной порядок, при каком вы сами можете ввести параметры, необходимые для блюда, какого дудки в списке самодействующих порядков.Важная функция – отлагательство старта. Именно за нее многие пользователи мультиварок их необычно ценят. Вечером загрузите необходимые провиант, учредите времена приготовления – и блаженствуйте поутру горячим завтраком, какой поспеет будто один к вашему пробуждению(а мультиварка заодно «поработает» будильником). После завтрака вымойте чашу, изберите новейший комплект провиантов – и ввечеру, после работы, дома вас будет дожидаться готовый ужин.Панель управления, с поддержкой коей задаются порядки, может быть сенсорной или механической. На качество работы прибора это не действует, настолько что безбоязненно выбирайте ту, какая вам будто более покойной.Полная чашаМультиварки отличаются также по материалу, из какого сделана чаша. Это может быть нержавеющая сталь либо алюминий с антипригарным покрытием – тефлоновым или керамическим. Стальная емкость – наиболее грошовая и долговечная, однако наименее практичная: к ней может пригореть еда(необычно молочные провиант), ее не больно покойно мыть. К тому же «нержавейка» не боготворит кислоту, оттого блюда, в рецепт каких входит уксус или лимон, в ней важнее не кухарить. Керамическое и тефлоновое покрытия обладают важнецкими антипригарными свойствами.Правда, и то, и иное со временем эти свойства теряют – однако тефлон держит их чуть длиннее. Эти материалы будет воздушно повредить: тефлон дрожит абразивных драящих оружий, а керамика не боготворит перепады температур. Если вы планируете мыть чашу в посудомоечной машине – выбирайте тефлоновую, она менее хрупкая. Кстати, с этой же мишенью стоит предпочесть мультиварку со съемной покрышкой чаши – ее будет проще очищать.Чаши отличаются также по объему – он варьируется от 2,5 литра до 10 литров. Выбор зависит от числа ртов. Семье из двух человек довольно будет самой крохотной чаши, для семьи из трех-четырех человек можно взять мультиварку на пять литров. Мультиварка максимального объема – для большенный семьи или для регулярных застолий. Из такового «горшочка» можно напитать залпом 10 человек.Имейте в виду, что всеобщий объем выдается от здорового: в пятилитровой чаше вы сварите итого близ трех литров супа, а другое – резерв, необходимый для процесса приготовления. Также стоит обратить внимание на механизм нагрева чаши. В более грошовых мультиварках нагревательный элемент будет снизу, что образовывает сложности при приготовлении кое-каких блюд.Например, у пирога, испеченного в подобный мультиварке, не выйдет «румяной» корочки сверху.Ряд моделей владеет два нагревательных элемента – на дне и на покрышке. Однако остатнее слово техники – функция индукционного нагрева, благодаря коей чаша прогревается мерно и времена приготовления блюд сокращается почитай на треть. Когда вы всерьез займетесь выбором мультиварки, вы заприметите и иные детали – менее величавые для приготовления еды, однако образовывающие добавочный комфорт.Чаша с ручками или без ручек, пластиковый корпус или металлический, наличность или отсутствие голосового гида – учитывая эти мелочи, вы сможете избрать собственно ту мультиварку, какая украсит вашу кухню и будет веселить вас всякий девай.Автор: Ольга Ошаева





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