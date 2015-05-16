Как приготовить блюда корейской кухни? Блюда корейской кухни выдаются изощренным вкусом. При приготовлении используются самые неодинаковые приправы и специи, однако гуще итого – это алый жгучий перец и чеснок. Красный жгучий перец в Корею привезли европейцы сравнительно недавно, однако он бойко стал отличительной чертой корейской кухни. У коей, впопад, бессчетно всеобщего с японской и китайской.Корейцы больно боготворят свинину, рыбу и всевозможные овощи. А рис и лапша изображают базовыми элементами их национальной кухни.Меня рок свела с корейской кухней в студенческие годы. К нам в академию приехала студентка из Кореи. Помимо основной учебы, она деятельно исследовала русский язык и русские традиции. Все студенты тянулись к Ен, какую будет бойко стали величать Яна – настолько нам было покойнее, а она и не перечила. Вообще, разинутая и добросердечная барышня, она век была рада гостям.Мы дробно с дружками ходили к ней в гости, а я, случалось, приходил капельку прежде, дабы научиться приготовлению корейских блюд. После завершения академии она отбыла на отчизну, а у нас остались милые записки и важнецкие рецепты. Нет, вы не покумекайте, мена рецептами был двусторонний.Сегодня я поделюсь несколькими рецептами блюд, какие дробно кухарничают в нашей семье. Со временем блюда капельку адаптировались под нашу кухню, однако не сильно…Фаршированные кабачкиИнгредиенты: 4 кабачка; 1 яйцо; 3 небольшие луковицы; 3 зубчика чеснока; 500 г свиной мякоти; 20 г сливочного масла; щепотка мускатного ореха; небольшой пучок зелени петрушки; соль и алый жгучий перец.Приготовление:Молодые кабачки скрупулезно промыть и, не очищая от кожуры, разрезать напополам. Осторожно вырезать ножом мякоть, а кабачки повесить в кипящую подсоленную воду на 5 минут.Мясо(можно использовать влажное или отварное), мякоть кабачков, лук и чеснок проворонить сквозь мясорубку, добавить измельченную зелень петрушки, мускатный орех, соль перец. Полученный фарш важнецки перемешать со вспушенный яйцом.Наполнить кабачки приготовленным фаршем, выложить на противень, смазанный сливочным маслом, и поставить в разогретую духовку на 30 минут. Сверху на фарш возложить по небольшому кусочку сливочного масла, блюдо будет более сочным. Вместо духовки блюдо можно приготовить в мультиварке, что добавит ему более насыщенный вкус. При подаче к столу можно припорошить кабачки свежей зеленью петрушки.Пхеньянские котлетыИнгредиенты: 600 г мякоти свинины; 200 мл молока; 2 ломтика хлеба; 150 г морской капусты; 1 яйцо; оливковое масло, сухари, перец, соль.Приготовление. Мясо вкупе с хлебом, предварительно замоченным в молоке, и морскую капусту проворонить сквозь мясорубку. Добавить соль, перец, вспушенное яйцо, важнецки все вымешать, сформировать котлеты, обвалять их в сухарях и обжарить в оливковом масле до образования краснощекой корочки.Южнокорейские кабачкиИнгредиенты: 150 г копченого свиного сала; 6 небольших кабачков; 3 зубчика чеснока; 1 луковица; 3 ст. л. оливкового масла; 1 ст. л. соевого соуса; 1 ст. л. измельченной зелени петрушки; соль и алый жгучий перец.Приготовление. Луковицу очистить и крупно нарезать. Сало порезать неглуб/окими кубиками, выложить в предварительно разогретую сковородку с оливковым маслом, добавить репчатый лук. Обжарить винегрет на медлительном жаре. Кабачки вымыть, очистить, нарезать филигранными ломтиками, побрызгать соевым соусом, смешать с салом и луком, посолить и поперчить по вкусу. Тушить под покрышкой близ 40 минут или переложить в мультиварку на 20 минут. Подавать со свежей зеленью.Корейская закуска к пивуЭта закуска была самым боготворимым угощением у всех. Вечерами мы собирались у Ен. Молодые люд приносили живое пиво, а она подавала традиционную корейскую закуску к пиву. Мы могли просидеть всю ночь, хрустя пикантной картошечкой и внимая рассказы о отдаленной Корее…Приготовить ее больно попросту. Клубни картофеля очистить, промыть, нарезать филигранными кружочками и подсушить на рушник. Затем обжарить картофель в растительном масле до золотистого цвета, переложить шумовкой на подогретое блюдо, изобильно припорошить солью, кашей перцев(черного молотого и красного жгучего)и измельченной зеленью.Как-то я пригласил Ен в гости, мы сервировали стол, и моя мама подала винегрет. Ен рассказала нам, что у них жрать похожее блюдо, всего они его кухарничают без капусты и подают к нему вымоченную в молоке сельдь.Корейский винегрет с сельдьюИнгредиенты: 100 г свеклы; 200 г соленых огурцов; 100 г моркови; 100 г картофеля; растительное масло; изумрудный лук; 50 г квашеной капусты; 1 стакан молока; 1 сельдь; винный уксус; сахар, соль, алый жгучий перец.Приготовление. Сельдь очистить, поделить на филе, замочить на 10 часов в молоке. Отдельно отварить морковь, свеклу и картофель. Овощи остудить, нарезать ломтиками, смешать с нарезанными солеными огурцами, квашеной капустой и изумрудным луком. Заправить растительным маслом, винным уксусом, сахаром, перцем и солью по вкусу. Подавать салат на порционных тарелках с кусочками сельди.И на десерт…Сладости у Ен век получались мифическими, необычно фруктовые салаты. Она взимала неодинаковые фрукты, будто свежие, настолько и консервированные, а временами даже ладила из них микс и заправляла ванильным йогуртом или пудингом.Фрукты нарезались филигранными ломтиками, посыпались сахарной пудрой, после чего она оставляла их в холодильнике на пару часов. Перед подачей к столу заправляла салат ванильным йогуртом или пудингом, смешанным с молотыми грецкими орехами.В России дробно кухарничают салаты с влажном, однако фруктовый салат с влажном стал для меня открытием. Готовить его не сложно.Берем половинку ананаса, два яблока и капельку влажна. Очищаем свежий ананас и яблоки. Фрукты и влажен нарезаем кубиками. Смешиваем сметану с сахарной пудрой и фруктовым соком. Полученным соусом заправляем фруктовый салат, сверху посыпаем измельченными орехами. Перед подачей к столу украшаем салат дольками мандарина.Не опасайтесь экспериментировать, заводить новоиспеченные знакомства и пополнять свою копилку рецептов. Приятного аппетита!Автор: Павел Кошевецкий





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